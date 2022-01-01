У новорічну ніч на Волині за порядком стежитимуть понад пів тисячі поліцейських





Про це розповіла Ольга Бузулук. Також чергуватимуть патрульні, нацгвардійці та громадські формування.



Перебувати у громадських місцях в новорічну ніч – заборонено. Це ж стосується і масових гулянь біля центральних ялинок у Луцьку.



Як розповіла Ольга Бузулук, поліцейських упродовж двох тижнів поінформували пів сотні розважальних закладів у Луцьку про заборону роботи у новорічну ніч у зв’язку з комендантською годиною.



"Усі вони поставилися до цього з розумінням, запевнили, що відзначати нічого не будуть, а хто планував, то також скасував, адже за це буде адміністративна відповідальність, скрадатимуться протоколи", – зазначила речниця.



Суспільне поспілкувалося з лучанами і розпитало, як і де вони планують зустрічати Новий рік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За охороною порядку у новорічну ніч стежитимуть понад пів тисячі правоохоронцівПро це розповіла Суспільному речниця поліції Волині. Також чергуватимуть патрульні, нацгвардійці та громадські формування.Перебувати у громадських місцях в новорічну ніч – заборонено. Це ж стосується і масових гулянь біля центральних ялинок у Луцьку.Як розповіла Ольга Бузулук, поліцейських упродовж двох тижнів поінформували пів сотні розважальних закладів у Луцьку про заборону роботи у новорічну ніч у зв’язку з комендантською годиною."Усі вони поставилися до цього з розумінням, запевнили, що відзначати нічого не будуть, а хто планував, то також скасував, адже за це буде адміністративна відповідальність, скрадатимуться протоколи", – зазначила речниця.Суспільне поспілкувалося з лучанами і розпитало, як і де вони планують зустрічати Новий рік.

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