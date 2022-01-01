У новорічну ніч на Волині за порядком стежитимуть понад пів тисячі поліцейських

У новорічну ніч на Волині за порядком стежитимуть понад пів тисячі поліцейських
За охороною порядку у новорічну ніч стежитимуть понад пів тисячі правоохоронців

Про це розповіла Суспільному речниця поліції Волині Ольга Бузулук. Також чергуватимуть патрульні, нацгвардійці та громадські формування.

Перебувати у громадських місцях в новорічну ніч – заборонено. Це ж стосується і масових гулянь біля центральних ялинок у Луцьку.

Як розповіла Ольга Бузулук, поліцейських упродовж двох тижнів поінформували пів сотні розважальних закладів у Луцьку про заборону роботи у новорічну ніч у зв’язку з комендантською годиною.

"Усі вони поставилися до цього з розумінням, запевнили, що відзначати нічого не будуть, а хто планував, то також скасував, адже за це буде адміністративна відповідальність, скрадатимуться протоколи", – зазначила речниця.

Суспільне поспілкувалося з лучанами і розпитало, як і де вони планують зустрічати Новий рік.


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Теги: Волинь, поліція, Новий рік
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Коментарі 1
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всі люди як люди, і тільки Віктор Церпіш святкуватиме
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