У новорічну ніч на Волині за порядком стежитимуть понад пів тисячі поліцейських
Сьогодні, 22:13
За охороною порядку у новорічну ніч стежитимуть понад пів тисячі правоохоронців
Про це розповіла Суспільному речниця поліції Волині Ольга Бузулук. Також чергуватимуть патрульні, нацгвардійці та громадські формування.
Перебувати у громадських місцях в новорічну ніч – заборонено. Це ж стосується і масових гулянь біля центральних ялинок у Луцьку.
Як розповіла Ольга Бузулук, поліцейських упродовж двох тижнів поінформували пів сотні розважальних закладів у Луцьку про заборону роботи у новорічну ніч у зв’язку з комендантською годиною.
"Усі вони поставилися до цього з розумінням, запевнили, що відзначати нічого не будуть, а хто планував, то також скасував, адже за це буде адміністративна відповідальність, скрадатимуться протоколи", – зазначила речниця.
Суспільне поспілкувалося з лучанами і розпитало, як і де вони планують зустрічати Новий рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіла Суспільному речниця поліції Волині Ольга Бузулук. Також чергуватимуть патрульні, нацгвардійці та громадські формування.
Перебувати у громадських місцях в новорічну ніч – заборонено. Це ж стосується і масових гулянь біля центральних ялинок у Луцьку.
Як розповіла Ольга Бузулук, поліцейських упродовж двох тижнів поінформували пів сотні розважальних закладів у Луцьку про заборону роботи у новорічну ніч у зв’язку з комендантською годиною.
"Усі вони поставилися до цього з розумінням, запевнили, що відзначати нічого не будуть, а хто планував, то також скасував, адже за це буде адміністративна відповідальність, скрадатимуться протоколи", – зазначила речниця.
Суспільне поспілкувалося з лучанами і розпитало, як і де вони планують зустрічати Новий рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
всі люди як люди, і тільки Віктор Церпіш святкуватиме
Вибір редактора
Останні новини
У новорічну ніч на Волині за порядком стежитимуть понад пів тисячі поліцейських
Сьогодні, 22:13
Волинянин працює шеф-кухарем у ресторані в столиці Чехії
Сьогодні, 21:35
Погода у Луцьку на завтра, 31 грудня
Сьогодні, 20:00
У Боратині сусіди знайшли мертвими трьох людей
Сьогодні, 18:53
Медіа