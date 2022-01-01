Погода у Луцьку на завтра, 31 грудня
Сьогодні, 20:00
31 грудня у Луцьку вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1 градуса до +8.
Народний прогноз погоди: В останній день грудня вшановується пам’ять святителя Модеста, який у народі вважається покровителем худоби. У минулі часи цього дня відзначали чоловічі братчини (складчини) з пивом і м’ясом присвяченого святій тварині. Чим сильніші були морози, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і заметілі. Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1 градуса до +8.
Народний прогноз погоди: В останній день грудня вшановується пам’ять святителя Модеста, який у народі вважається покровителем худоби. У минулі часи цього дня відзначали чоловічі братчини (складчини) з пивом і м’ясом присвяченого святій тварині. Чим сильніші були морози, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і заметілі. Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні.
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