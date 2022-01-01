Погода у Луцьку на завтра, 31 грудня

31 грудня у Луцьку вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1 градуса до +8.В останній день грудня вшановується пам’ять святителя Модеста, який у народі вважається покровителем худоби. У минулі часи цього дня відзначали чоловічі братчини (складчини) з пивом і м’ясом присвяченого святій тварині. Чим сильніші були морози, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і заметілі. Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні.