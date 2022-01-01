Погода у Луцьку на завтра, 31 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 31 грудня
31 грудня у Луцьку вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1 градуса до +8.

Народний прогноз погоди: В останній день грудня вшановується пам’ять святителя Модеста, який у народі вважається покровителем худоби. У минулі часи цього дня відзначали чоловічі братчини (складчини) з пивом і м’ясом присвяченого святій тварині. Чим сильніші були морози, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і заметілі. Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні.



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Теги: Погода, Луцьк
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