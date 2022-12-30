РФ відправила до Білорусі шість вантажних Іл-76 за останні 13 годин, – ЗМІ





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За інформацією моніторингової групи, це борти RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 і RF-76772. Вони почали прилітати до Білорусі починаючи з 4-ї ранку, а останній (RF-76772) приземлився в Мачулищах о 18:17 за мінським часом (17:17 за київським часом).



Як повідомляє Беларускі Гаюн, усі літаки щось привозять, але що саме – поки невідомо. Наприклад, це може бути доставка техніки або ротація мобілізованих.



Максимальна місткість кожного Іл-76МД – 245 осіб. Таким чином, вони могли перевезти до 1 470 солдатів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З Росії до Білорусі за останні 13 годин прилетіли шість військово-транспортних літаків Іл-76МД, які могли підвезти мобілізованих та доставити техніку.Про це пише Українська правда моніторингову групу Беларускі Гаюн.За інформацією моніторингової групи, це борти RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 і RF-76772. Вони почали прилітати до Білорусі починаючи з 4-ї ранку, а останній (RF-76772) приземлився в Мачулищах о 18:17 за мінським часом (17:17 за київським часом).Як повідомляє Беларускі Гаюн, усі літаки щось привозять, але що саме – поки невідомо. Наприклад, це може бути доставка техніки або ротація мобілізованих.Максимальна місткість кожного Іл-76МД – 245 осіб. Таким чином, вони могли перевезти до 1 470 солдатів.

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