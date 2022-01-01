У Боратині сусіди знайшли мертвими трьох людей
Сьогодні, 18:53
У селі Боратин Луцького району сусіди виявили у хаті загиблих трьох людей.
Про це виданню ВСН повідомили читачі. Інформацію підтвердили у поліції Волині.
Трагедія трапилася 30 грудня на вулиці Зеленій у Боратині орієнтовно о 15:10.
Тіла трьох людей виявили в одній хаті.
За даними правоохоронців, виявили мертвими двоє чоловіків та жінку.
Наразі причини смерті встановлюють.
Усі вони приблизно 60-річного віку.
За словами місцевих мешканців вони зловживали алкогольними напоями, а причиною смерті може бути отруєння чадним газом.
На місці працюють медики та поліція.
Деталі трагедії - згодом.
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Про це виданню ВСН повідомили читачі. Інформацію підтвердили у поліції Волині.
Трагедія трапилася 30 грудня на вулиці Зеленій у Боратині орієнтовно о 15:10.
Тіла трьох людей виявили в одній хаті.
За даними правоохоронців, виявили мертвими двоє чоловіків та жінку.
Наразі причини смерті встановлюють.
Усі вони приблизно 60-річного віку.
За словами місцевих мешканців вони зловживали алкогольними напоями, а причиною смерті може бути отруєння чадним газом.
На місці працюють медики та поліція.
Деталі трагедії - згодом.
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