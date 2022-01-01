У Боратині сусіди знайшли мертвими трьох людей

У Боратині сусіди знайшли мертвими трьох людей
У селі Боратин Луцького району сусіди виявили у хаті загиблих трьох людей.

Про це виданню ВСН повідомили читачі. Інформацію підтвердили у поліції Волині.

Трагедія трапилася 30 грудня на вулиці Зеленій у Боратині орієнтовно о 15:10.

Тіла трьох людей виявили в одній хаті.

За даними правоохоронців, виявили мертвими двоє чоловіків та жінку.

Наразі причини смерті встановлюють.

Усі вони приблизно 60-річного віку.

За словами місцевих мешканців вони зловживали алкогольними напоями, а причиною смерті може бути отруєння чадним газом.

На місці працюють медики та поліція.

Деталі трагедії - згодом.

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Теги: Смерть, Боратин, поліція
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