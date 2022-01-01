У Боратині сусіди знайшли мертвими трьох людей





Про це



Трагедія трапилася 30 грудня на вулиці Зеленій у Боратині орієнтовно о 15:10.



Тіла трьох людей виявили в одній хаті.



За даними правоохоронців, виявили мертвими двоє чоловіків та жінку.



Наразі причини смерті встановлюють.



Усі вони приблизно 60-річного віку.



За словами місцевих мешканців вони зловживали алкогольними напоями, а причиною смерті може бути отруєння чадним газом.



На місці працюють медики та поліція.



Деталі трагедії - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Боратин Луцького району сусіди виявили у хаті загиблих трьох людей.Про це виданню ВСН повідомили читачі. Інформацію підтвердили у поліції Волині.Трагедія трапилася 30 грудня на вулиці Зеленій у Боратині орієнтовно о 15:10.Тіла трьох людей виявили в одній хаті.За даними правоохоронців, виявили мертвими двоє чоловіків та жінку.Наразі причини смерті встановлюють.Усі вони приблизно 60-річного віку.За словами місцевих мешканців вони зловживали алкогольними напоями, а причиною смерті може бути отруєння чадним газом.На місці працюють медики та поліція.Деталі трагедії - згодом.

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