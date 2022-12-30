Нова хвиля мобілізації в Росії запланована на 5 січня, – Буданов

Нова хвиля мобілізації в Росії запланована на 5 січня, – Буданов
Російське керівництво прийняло рішення про проведення нової хвилі мобілізації - з 5 січня 2023 - через брак військових для війни в Україні.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС, пише LB.ua.

За його словами, росіяни мають величезні проблеми з комплектуванням через високі втрати в бойових діях. Також є проблеми при формуванні нових підрозділів.

"У планах стоїть це число (5 січня, - ред.). Їм доведеться розпочинати нову хвилю мобілізації навіть з урахуванням того факту, що минула мобілізація, яка нібито закінчилася, не припинялася, людей мобілізують повним ходом", - зазначив Буданов.

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Теги: Росія, Україна, війна
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