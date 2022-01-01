Данілов відповів, чи можуть ЗСУ зайти на територію Росії

Данілов відповів, чи можуть ЗСУ зайти на територію Росії
Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, у якому випадку Збройні сили України можуть зайти на територію Росії.

В інтерв'ю KyivPost Данілов зазначив, що армія України може перетнути кордон з РФ, якщо це буде потрібно для інтересів держави, пише УНІАН.

"Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", - заявив він.

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Теги: Данілов, ЗСУ
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