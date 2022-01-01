На Херсонщині росіяни розстріляли на власному подвір’ї жінку, – Генпрокуратура





Про це



Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіла 56-річної жінки, загиблої від рук окупантів.



За даними слідства, у вересні 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ, які окупували с. Правдине на Херсонщині, заїхали важкою технікою на подвір’я місцевої мешканки. Вона висловила своє невдоволення. Через це її розстріляли на власному подвір’ї з автоматичної зброї.



Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.



За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розстріляли на власному подвір’ї під час окупації - на Херсонщині правоохоронці ексгумували чергову жертву військових РФ.Про це повідомили у Офісі Генпрокурора.Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіла 56-річної жінки, загиблої від рук окупантів.За даними слідства, у вересні 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ, які окупували с. Правдине на Херсонщині, заїхали важкою технікою на подвір’я місцевої мешканки. Вона висловила своє невдоволення. Через це її розстріляли на власному подвір’ї з автоматичної зброї.Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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