Росія тримає в Чорному морі 8 «Калібрів»

Росія тримає в Чорному морі 8 «Калібрів»
У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 30 грудня перебувають 10 російських кораблів, із них один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом вісім ракет.

Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі перебуває один ворожий корабель; у Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, застосувавши в тому числі ракети «Калібр» зі кораблів у Чорному морі. Всього, за даними Повітряних сил, російські війська застосували 29 грудня проти України 70 ракет, 58 – українські сили збили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Остаточної домовленості щодо залучення Білорусі до війни в Україні немає, – Данілов
Сьогодні, 17:21
Данілов відповів, чи можуть ЗСУ зайти на територію Росії
Сьогодні, 17:00
Росія тримає в Чорному морі 8 «Калібрів»
Сьогодні, 16:46
На Херсонщині росіяни розстріляли на власному подвір’ї жінку, – Генпрокуратура
Сьогодні, 16:19
Адміністраторці підпільного казино на Волині призначили 127 тисяч штрафу
Сьогодні, 15:55
Схожі новини
Остаточної домовленості щодо залучення Білорусі до війни в Україні немає, – Данілов Остаточної домовленості щодо залучення Білорусі до війни в Україні немає, – Данілов
Сьогодні, 17:21
Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Олександра Кравчука Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Олександра Кравчука
Сьогодні, 14:36
У російському полоні перебувають 3,4 тисячі українців, ще 15 тисяч вважають зниклими безвісти У російському полоні перебувають 3,4 тисячі українців, ще 15 тисяч вважають зниклими безвісти
Сьогодні, 13:25
Яких збитків зазнала екологія Волині внаслідок ракетних ударів РФ Яких збитків зазнала екологія Волині внаслідок ракетних ударів РФ
Сьогодні, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Остаточної домовленості щодо залучення Білорусі до війни в Україні немає, – Данілов
Сьогодні, 17:21
 0
Данілов відповів, чи можуть ЗСУ зайти на територію Росії
Сьогодні, 17:00
 0
Росія тримає в Чорному морі 8 «Калібрів»
Сьогодні, 16:46
 0
На Херсонщині росіяни розстріляли на власному подвір’ї жінку, – Генпрокуратура
Сьогодні, 16:19
 0
Адміністраторці підпільного казино на Волині призначили 127 тисяч штрафу
Сьогодні, 15:55
 0
Медіа
відео
1/8