Росія тримає в Чорному морі 8 «Калібрів»
Сьогодні, 16:46
У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 30 грудня перебувають 10 російських кораблів, із них один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом вісім ракет.
Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.
«В Азовському морі перебуває один ворожий корабель; у Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.
Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, застосувавши в тому числі ракети «Калібр» зі кораблів у Чорному морі. Всього, за даними Повітряних сил, російські війська застосували 29 грудня проти України 70 ракет, 58 – українські сили збили.
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Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.
«В Азовському морі перебуває один ворожий корабель; у Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.
Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, застосувавши в тому числі ракети «Калібр» зі кораблів у Чорному морі. Всього, за даними Повітряних сил, російські війська застосували 29 грудня проти України 70 ракет, 58 – українські сили збили.
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