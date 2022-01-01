Адміністраторці підпільного казино на Волині призначили 127 тисяч штрафу





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За це їй повинні були платити 10 тис. грн щомісяця. У суді обвинувачена розкаялась і попросила суворо не карати. Суд до цього дослухався: їй призначили значно менший штраф, аніж передбачено статтею. Відомо також, що адміністраторка працювала під керівництвом організатора бізнесу, але його особу слідство досі не встановило.



Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду, до обов'язків адміністраторки входило відчиняти двері для клієнтів за попередньою домовленістю, приймати від них ставки, у разі виграшу – виплачувати готівку. За роботу жінка отримувала 10 тис. грн щомісяця. Однак 26 лютого 2020 року у приміщенні провели обшук правоохоронці, а діяльність казино зупинили. Судячи з усього, заклад був невеликим: звідти вилучили лише п'ять комп'ютерів.



У судовому засіданні 31-річна жінка визнала свою провину та розкаялась у вчиненому. Просила суд суворо не карати. Суддя Вікторія Корецька взяла це до уваги, а також те, що обвинувачена позитивно характеризується за місцем проживання, а також самостійно виховує дитину. Обтяжуючих обставин суд не виявив.



Відтак жінку визнали винною у порушенні ч.1 ст. 203-2 ККУ (незаконна діяльність з проведення азартних ігор) та призначили їй 127,5 тис. грн штрафу. Зазначимо, що ця стаття передбачає мінімум 170 тис. грн штрафу, але суд застосував статтю 69 Кримінального кодексу – «призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом».



За проведені експертизи жінка повинна заплатити 3,2 тис. грн. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністраторку підпільного казино у Маневичах оштрафували на 127,5 тис. грн. До обов'язків жінки входило впускати клієнтів за попередньою домовленістю та робити ставки.Про це пише ZAXID.NET За це їй повинні були платити 10 тис. грн щомісяця. У суді обвинувачена розкаялась і попросила суворо не карати. Суд до цього дослухався: їй призначили значно менший штраф, аніж передбачено статтею. Відомо також, що адміністраторка працювала під керівництвом організатора бізнесу, але його особу слідство досі не встановило.Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду, до обов'язків адміністраторки входило відчиняти двері для клієнтів за попередньою домовленістю, приймати від них ставки, у разі виграшу – виплачувати готівку. За роботу жінка отримувала 10 тис. грн щомісяця. Однак 26 лютого 2020 року у приміщенні провели обшук правоохоронці, а діяльність казино зупинили. Судячи з усього, заклад був невеликим: звідти вилучили лише п'ять комп'ютерів.У судовому засіданні 31-річна жінка визнала свою провину та розкаялась у вчиненому. Просила суд суворо не карати. Суддя Вікторія Корецька взяла це до уваги, а також те, що обвинувачена позитивно характеризується за місцем проживання, а також самостійно виховує дитину. Обтяжуючих обставин суд не виявив.Відтак жінку визнали винною у порушенні ч.1 ст. 203-2 ККУ (незаконна діяльність з проведення азартних ігор) та призначили їй 127,5 тис. грн штрафу. Зазначимо, що ця стаття передбачає мінімум 170 тис. грн штрафу, але суд застосував статтю 69 Кримінального кодексу – «призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом».За проведені експертизи жінка повинна заплатити 3,2 тис. грн. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

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