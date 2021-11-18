У непритомного волинянина патрульні виявили 3 пакунки з наркотиками. ФОТО

У непритомного волинянина патрульні виявили 3 пакунки з наркотиками. ФОТО
Вчора, 29 грудня, у Ковелі патрульні виявили у чоловіка три пакунки з речовиною, схожою на наркотики.

Про це повідомили у пресслужбі патурльної поліції Волині.

Близько 11-ї години патрульні отримали виклик від лікарів. Медики повідомили, що до них доправили пацієнта з ознаками наркотичного отруєння.

Прибувши на місце події, інспектори виявили 38-річного жителя району. Він був непритомний та перебував під наглядом лікарів. На речах, які мав з собою громадянин, поліцейські помітили пакунки, що здалися їм підозрілими.

І недарма: коли чоловік прийшов до тями, патрульні провели поверхневу перевірку та з’ясували, що згортки містять речовину рослинного походження, що схожа на наркотичну.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть правову кваліфікацію діям громадянина.
У непритомного волинянина патрульні виявили 3 пакунки з наркотиками. ФОТО
У непритомного волинянина патрульні виявили 3 пакунки з наркотиками. ФОТО

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Теги: наркотики, патрульні, Волинь
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