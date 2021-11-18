У непритомного волинянина патрульні виявили 3 пакунки з наркотиками. ФОТО

Вчора, 29 грудня, у Ковелі патрульні виявили у чоловіка три пакунки з речовиною, схожою на наркотики.Про це повідомили у пресслужбі патурльної поліції Волині.Близько 11-ї години патрульні отримали виклик від лікарів. Медики повідомили, що до них доправили пацієнта з ознаками наркотичного отруєння.Прибувши на місце події, інспектори виявили 38-річного жителя району. Він був непритомний та перебував під наглядом лікарів. На речах, які мав з собою громадянин, поліцейські помітили пакунки, що здалися їм підозрілими.І недарма: коли чоловік прийшов до тями, патрульні провели поверхневу перевірку та з’ясували, що згортки містять речовину рослинного походження, що схожа на наркотичну.На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть правову кваліфікацію діям громадянина.