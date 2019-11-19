В Україні оголосили I рівень небезпеки

В Україні оголосили I рівень небезпеки
В Україні на 31 грудня оголосили штормове попередження через туман. За даними Укргідрометцентру, несприятлива погода очікується вночі та завтра вранці.

Про це пише УНІАН.

"Вночі та вранці 31 грудня у більшості західних, центральних та Житомирській областях туман", - йдеться у попередженні.

За даними синоптиків, через туман видимість впаде до 200-500 метрів.
В Україні оголосили I рівень небезпеки

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Теги: туман, небезпека, негода
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