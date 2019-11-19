В Україні оголосили I рівень небезпеки





Про це пише



"Вночі та вранці 31 грудня у більшості західних, центральних та Житомирській областях туман", - йдеться у попередженні.



За даними синоптиків, через туман видимість впаде до 200-500 метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні на 31 грудня оголосили штормове попередження через туман. За даними Укргідрометцентру, несприятлива погода очікується вночі та завтра вранці.Про це пише УНІАН "Вночі та вранці 31 грудня у більшості західних, центральних та Житомирській областях туман", - йдеться у попередженні.За даними синоптиків, через туман видимість впаде до 200-500 метрів.

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