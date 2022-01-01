Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Олександра Кравчука

Луцька громада попрощалася з військовослужбовцем, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами. Сьогодні, 30 грудня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відспівали 40-річногоПро це повідомили у Луцькій міській раді.Лучанин Олександр Кравчук (26.10.1982 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду водія 2-го механізованого взводу 9-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону.“Сьогодні ми молимося за упокій душі воїна Олександра і співаємо йому “Вічна пам’ять”. Страшна війна і жорстокий ворог забрали в нього завтрашній день. Його родина покриває свої голови чорними хустками. У них вже немає сина, батька, чоловіка. Ніякі слова не полегшать їхнього болю. Але нехай вони чують про нашу шану і підтримку, і нехай у них буде гордість за свого Олександра, захисника своєї Батьківщини і Героя”, – сказав у скорботній промові декан Свято-Троїцького кафедрального собору протоієрейДо спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися Луцький міський головата заступник голови Волинської обласної радиПісля завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.