Росіяни знову завдали удару по Харківській області, є загиблі





Про це повідомляє



Як пише Тимошенко, внаслідок удару по селі Катеринівка загинули двоє людей. Ще двоє отримали поранення.



На місці вже працюють екстрені служби.



Інформація щодо обстрілу уточнюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська вкотре завдали удару по Харківській області. Цього разу обстріляли село Катеринівка, є загиблі.Про це повідомляє Telegram-канал заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.Як пише Тимошенко, внаслідок удару по селі Катеринівка загинули двоє людей. Ще двоє отримали поранення.На місці вже працюють екстрені служби.Інформація щодо обстрілу уточнюється.

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