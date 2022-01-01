Росіяни знову завдали удару по Харківській області, є загиблі

Росіяни знову завдали удару по Харківській області, є загиблі
Російські війська вкотре завдали удару по Харківській області. Цього разу обстріляли село Катеринівка, є загиблі.

Про це повідомляє Telegram-канал заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

Як пише Тимошенко, внаслідок удару по селі Катеринівка загинули двоє людей. Ще двоє отримали поранення.

На місці вже працюють екстрені служби.

Інформація щодо обстрілу уточнюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обстріл, Харківська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Сьогодні, 14:45
Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Олександра Кравчука
Сьогодні, 14:36
Росіяни знову завдали удару по Харківській області, є загиблі
Сьогодні, 14:18
Луцькі рятувальники отримали нове спецавто. ФОТО
Сьогодні, 14:05
На Волині навколішки зустріли загиблого захисника Святослава Симінського. ФОТО
Сьогодні, 13:44
Схожі новини
Росіяни обстріляли Херсон, загинуло щонайменше 5 людей. ФОТО 18+ Росіяни обстріляли Херсон, загинуло щонайменше 5 людей. ФОТО 18+
24 грудень, 12:36
Війська РФ обстріляли 15 населених пунктів Харківської області Війська РФ обстріляли 15 населених пунктів Харківської області
11 грудень, 12:00
В результаті обстрілу росіянами Курахового на Донеччині загинули 10 людей В результаті обстрілу росіянами Курахового на Донеччині загинули 10 людей
08 грудень, 04:10
Росія обстріляла Дніпро: є поранені Росія обстріляла Дніпро: є поранені
26 листопад, 15:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Сьогодні, 14:45
 0
Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Олександра Кравчука
Сьогодні, 14:36
 0
Росіяни знову завдали удару по Харківській області, є загиблі
Сьогодні, 14:18
 0
Луцькі рятувальники отримали нове спецавто. ФОТО
Сьогодні, 14:05
 0
На Волині навколішки зустріли загиблого захисника Святослава Симінського. ФОТО
Сьогодні, 13:44
 0
Медіа
відео
1/8