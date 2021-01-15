Луцькі рятувальники отримали нове спецавто. ФОТО

Луцькі рятувальники отримали нове спецавто. ФОТО
В автопарку луцьких рятувальників поповнення – нова пожежна автоцистерна на шасі вантажівки Ford.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.

У п'ятницю, 30 грудня, волинські рятувальники отримали пожежний автомобіль: до 1-го Державного пожежно-рятувального загону Луцька надійшла нова пожежна автоцистерна АЦ – 5,0-40(1833)-442F на шасі Ford.

Пожежний автомобіль доправлятиме до місця пожежі 5 тонн води й 500 літрів піноутворювача, оснащений комбінованим гідравлічним інструментом, шанцевим інструментом, засобами освітлення та переносною електростанцією.

Найближчим часом для рятувальників проведуть навчання й ознайомлення з технічними характеристиками, щоб у найкоротші терміни увести пожежний автомобіль в оперативний розрахунок.

Техніка дислокуватиметься у 1-й Державній пожежно-рятувальній частині обласного центру, а вивільнений пожежний автомобіль передадуть 20-му Державному пожежно-рятувальному посту смт Торчин.
Луцькі рятувальники отримали нове спецавто. ФОТО
Луцькі рятувальники отримали нове спецавто. ФОТО


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Теги: ДСНС, авто
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