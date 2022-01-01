На Волині навколішки зустріли загиблого захисника Святослава Симінського. ФОТО
Сьогодні, 13:44
У місті Рожище зустріли загиблого захисника з села Носачевичі Святослава Симінського.
Похоронна процесія прибула у місто у п'ятницю, 30 грудня. Про це повідомила кореспондентка Район.Рожище.
Небайдужі жителі громади зустріли тіло загиблого захисника навколішки. Біля пам'ятника Борцям за волю та незалежність України відбулась громадська панахида. Щирі співчуття висловили родині загиблого.
Відспівають Святослава у храмі Архістратига Михаїла у Рожищі. Згодом траурна процесія вирушить до рідної оселі загиблого – в село Носачевичі на вулицю Набережну, 4. Похорон відбудеться на кладовищі у селі Носачевичі.
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Похоронна процесія прибула у місто у п'ятницю, 30 грудня. Про це повідомила кореспондентка Район.Рожище.
Небайдужі жителі громади зустріли тіло загиблого захисника навколішки. Біля пам'ятника Борцям за волю та незалежність України відбулась громадська панахида. Щирі співчуття висловили родині загиблого.
Відспівають Святослава у храмі Архістратига Михаїла у Рожищі. Згодом траурна процесія вирушить до рідної оселі загиблого – в село Носачевичі на вулицю Набережну, 4. Похорон відбудеться на кладовищі у селі Носачевичі.
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