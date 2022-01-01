На Волині навколішки зустріли загиблого захисника Святослава Симінського. ФОТО

Святослава Симінського.



Похоронна процесія прибула у місто у п'ятницю, 30 грудня. Про це повідомила кореспондентка



Небайдужі жителі громади зустріли тіло загиблого захисника навколішки. Біля пам'ятника Борцям за волю та незалежність України відбулась громадська панахида. Щирі співчуття висловили родині загиблого.



Відспівають Святослава у храмі Архістратига Михаїла у Рожищі. Згодом траурна процесія вирушить до рідної оселі загиблого – в село Носачевичі на вулицю Набережну, 4. Похорон відбудеться на кладовищі у селі Носачевичі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Рожище зустріли загиблого захисника з села НосачевичіПохоронна процесія прибула у місто у п'ятницю, 30 грудня. Про це повідомила кореспондентка Район.Рожище. Небайдужі жителі громади зустріли тіло загиблого захисника навколішки. Біля пам'ятника Борцям за волю та незалежність України відбулась громадська панахида. Щирі співчуття висловили родині загиблого.Відспівають Святослава у храмі Архістратига Михаїла у Рожищі. Згодом траурна процесія вирушить до рідної оселі загиблого – в село Носачевичі на вулицю Набережну, 4. Похорон відбудеться на кладовищі у селі Носачевичі.

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