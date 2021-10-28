Замовити нове посвідчення водія можна буде через «Дію»

Замовити нове посвідчення водія можна буде через «Дію»
У разі псування або втрати посвідчення чи зміни прізвища бета-тестувальники додатку Дія можуть замовити новий «пластик» онлайн. Також послуга буде актуальна для водіїв-новачків, які отримали перше посвідчення з терміном дії 2 роки і тепер їм потрібно змінити документ на постійний.

Про це інформує 24 канал.

У Дії можна буде подати заяву на заміну посвідчення за кілька кліків, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС. Або ж взагалі відмовитися від пластикового документу і залишити лише цифровий.

Що треба мати бета-тестувальнику:

- посвідчення водія, яке потребує заміни або обміну,
- документ, що посвідчує особу,
- дійсний податковий номер (РНОКПП).

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Теги: Дія, посвідчення водія
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