Замовити нове посвідчення водія можна буде через «Дію»
Сьогодні, 13:10
У разі псування або втрати посвідчення чи зміни прізвища бета-тестувальники додатку Дія можуть замовити новий «пластик» онлайн. Також послуга буде актуальна для водіїв-новачків, які отримали перше посвідчення з терміном дії 2 роки і тепер їм потрібно змінити документ на постійний.
Про це інформує 24 канал.
У Дії можна буде подати заяву на заміну посвідчення за кілька кліків, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС. Або ж взагалі відмовитися від пластикового документу і залишити лише цифровий.
Що треба мати бета-тестувальнику:
- посвідчення водія, яке потребує заміни або обміну,
- документ, що посвідчує особу,
- дійсний податковий номер (РНОКПП).
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Про це інформує 24 канал.
У Дії можна буде подати заяву на заміну посвідчення за кілька кліків, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС. Або ж взагалі відмовитися від пластикового документу і залишити лише цифровий.
Що треба мати бета-тестувальнику:
- посвідчення водія, яке потребує заміни або обміну,
- документ, що посвідчує особу,
- дійсний податковий номер (РНОКПП).
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