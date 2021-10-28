Замовити нове посвідчення водія можна буде через «Дію»





Про це інформує



У Дії можна буде подати заяву на заміну посвідчення за кілька кліків, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС. Або ж взагалі відмовитися від пластикового документу і залишити лише цифровий.



Що треба мати бета-тестувальнику:



- посвідчення водія, яке потребує заміни або обміну,

- документ, що посвідчує особу,

- дійсний податковий номер (РНОКПП).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У разі псування або втрати посвідчення чи зміни прізвища бета-тестувальники додатку Дія можуть замовити новий «пластик» онлайн. Також послуга буде актуальна для водіїв-новачків, які отримали перше посвідчення з терміном дії 2 роки і тепер їм потрібно змінити документ на постійний.Про це інформує 24 канал. У Дії можна буде подати заяву на заміну посвідчення за кілька кліків, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС. Або ж взагалі відмовитися від пластикового документу і залишити лише цифровий.Що треба мати бета-тестувальнику:- посвідчення водія, яке потребує заміни або обміну,- документ, що посвідчує особу,- дійсний податковий номер (РНОКПП).

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