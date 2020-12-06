Дали імена ще двом скульптурам луцьких кликунів

Арсен Гребенюк.



Про це



Конкурс на найкращі імена для нових скульптур кликунів оголосили ще 17 лютого, його результати мали бути 5 березня, а 6 березня, в День кликуна, переможець мав отримати подарунок.



"Але війна внесла свої корективи і подарунок "наздогнав" переможця тільки сьогодні, 30 грудня", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двом луцьким кликунам, скульптури яких встановили у Центральному парку Луцька в лютому, обрали імена: Хвацькό і Прудкό. Автором їх бувПро це повідомили на сторінці міського Управління туризму та промоції.Конкурс на найкращі імена для нових скульптур кликунів оголосили ще 17 лютого, його результати мали бути 5 березня, а 6 березня, в День кликуна, переможець мав отримати подарунок."Але війна внесла свої корективи і подарунок "наздогнав" переможця тільки сьогодні, 30 грудня", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію