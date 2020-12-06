Дали імена ще двом скульптурам луцьких кликунів
Сьогодні, 12:46
Двом луцьким кликунам, скульптури яких встановили у Центральному парку Луцька в лютому, обрали імена: Хвацькό і Прудкό. Автором їх був Арсен Гребенюк.
Про це повідомили на сторінці міського Управління туризму та промоції.
Конкурс на найкращі імена для нових скульптур кликунів оголосили ще 17 лютого, його результати мали бути 5 березня, а 6 березня, в День кликуна, переможець мав отримати подарунок.
"Але війна внесла свої корективи і подарунок "наздогнав" переможця тільки сьогодні, 30 грудня", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці міського Управління туризму та промоції.
Конкурс на найкращі імена для нових скульптур кликунів оголосили ще 17 лютого, його результати мали бути 5 березня, а 6 березня, в День кликуна, переможець мав отримати подарунок.
"Але війна внесла свої корективи і подарунок "наздогнав" переможця тільки сьогодні, 30 грудня", - йдеться у повідомленні.
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