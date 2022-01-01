Представницю благодійного фонду «Добра справа» судитимуть за незаконну реалізацію гуманітарної допомоги
Сьогодні, 12:15
Прокурори Луцької окружної прокуратури Волинської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо незаконного продажу жителькою міста Луцька, представницею благодійного фонду «Добра справа», гуманітарної допомоги у значному розмірі в умовах воєнного стану (ч.3 ст.201-2 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
За даними слідства, обвинувачена продала 44 бронежилети вартістю понад 500 тисяч гривень, які були укомплектовані бронепластинами, виготовленими із металу, ввезеного на територію України як гуманітарна допомога.
Досудове розслідування у провадженні здійснювали слідчі Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
За даними слідства, обвинувачена продала 44 бронежилети вартістю понад 500 тисяч гривень, які були укомплектовані бронепластинами, виготовленими із металу, ввезеного на територію України як гуманітарна допомога.
Досудове розслідування у провадженні здійснювали слідчі Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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