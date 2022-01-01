Представницю благодійного фонду «Добра справа» судитимуть за незаконну реалізацію гуманітарної допомоги





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



За даними слідства, обвинувачена



Досудове розслідування у провадженні здійснювали слідчі Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокурори Луцької окружної прокуратури Волинської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо незаконного продажу жителькою міста Луцька, представницею благодійного фонду «Добра справа», гуманітарної допомоги у значному розмірі в умовах воєнного стану (ч.3 ст.201-2 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, обвинувачена продала 44 бронежилети вартістю понад 500 тисяч гривень , які були укомплектовані бронепластинами, виготовленими із металу, ввезеного на територію України як гуманітарна допомога.Досудове розслідування у провадженні здійснювали слідчі Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію