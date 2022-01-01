У Луцькому районі лунатимуть вибухи





Про це



Працівники групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області проведуть планове знешкодження вибухонебезпечних предметів з 11:30 до 13:00.



"Закликаємо громадян зберігати спокій", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Березолуки Луцького району сьогодні, 30 грудня, лунатимуть вибухи.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Працівники групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області проведуть планове знешкодження вибухонебезпечних предметів з 11:30 до 13:00."Закликаємо громадян зберігати спокій", - йдеться у дописі.

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