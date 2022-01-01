Волинян попереджають про псевдоподатківців, які вимагають гроші

Волинян попереджають про псевдоподатківців, які вимагають гроші
На території Турійської громади шахраї телефоном від імені податкової вимагають фінансову винагороду.

Про це повідомили у секторі з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області.

Діяльність цих псевдоподатківців аналогічна іншим випадкам, що мали місце на території області раніше: телефонні шахраї дзвонять до підприємців Турійщини, представляються податівцями і пропонують вирішити проблемні питання за окрему винагороду, чи просять фінансову допомогу. У податковій службі Волині наголошують: шахраї не мають жодного стосунку до органів ДПС.

Про факти зловживань, можливі порушення антикорупційного законодавства, просять повідомляти у податкову.

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Теги: псевдоподатківці, Волинь, шахраї
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