Волинян попереджають про псевдоподатківців, які вимагають гроші
Сьогодні, 11:27
На території Турійської громади шахраї телефоном від імені податкової вимагають фінансову винагороду.
Про це повідомили у секторі з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області.
Діяльність цих псевдоподатківців аналогічна іншим випадкам, що мали місце на території області раніше: телефонні шахраї дзвонять до підприємців Турійщини, представляються податівцями і пропонують вирішити проблемні питання за окрему винагороду, чи просять фінансову допомогу. У податковій службі Волині наголошують: шахраї не мають жодного стосунку до органів ДПС.
Про факти зловживань, можливі порушення антикорупційного законодавства, просять повідомляти у податкову.
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Про це повідомили у секторі з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області.
Діяльність цих псевдоподатківців аналогічна іншим випадкам, що мали місце на території області раніше: телефонні шахраї дзвонять до підприємців Турійщини, представляються податівцями і пропонують вирішити проблемні питання за окрему винагороду, чи просять фінансову допомогу. У податковій службі Волині наголошують: шахраї не мають жодного стосунку до органів ДПС.
Про факти зловживань, можливі порушення антикорупційного законодавства, просять повідомляти у податкову.
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