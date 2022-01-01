На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліцейських

На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліцейських
Інцидент трапився учора, 29 грудня, на Ратнівщині. Співробітники групи реагування патрульної поліції на блокпосту за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили автомобіль Peugeot.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За кермом транспортного засобу перебував 42-річний житель Камінь-Каширського району. Чоловік керував автівкою у стані сп’яніння.

За не притягнення його до адмінвідповідальності за ст. 130 КУпАП волинянин надав правоохоронцям неправомірну вигоду – 5 тис. грн.

Факт надання хабара належним чином задокументували. Гроші вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.

Слідство триває.

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Теги: Поліція, Волинь, водій
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