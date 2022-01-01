На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліцейських
Сьогодні, 11:39
Інцидент трапився учора, 29 грудня, на Ратнівщині. Співробітники групи реагування патрульної поліції на блокпосту за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили автомобіль Peugeot.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За кермом транспортного засобу перебував 42-річний житель Камінь-Каширського району. Чоловік керував автівкою у стані сп’яніння.
За не притягнення його до адмінвідповідальності за ст. 130 КУпАП волинянин надав правоохоронцям неправомірну вигоду – 5 тис. грн.
Факт надання хабара належним чином задокументували. Гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За кермом транспортного засобу перебував 42-річний житель Камінь-Каширського району. Чоловік керував автівкою у стані сп’яніння.
За не притягнення його до адмінвідповідальності за ст. 130 КУпАП волинянин надав правоохоронцям неправомірну вигоду – 5 тис. грн.
Факт надання хабара належним чином задокументували. Гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.
Слідство триває.
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