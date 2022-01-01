На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліцейських





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



За кермом транспортного засобу перебував 42-річний житель Камінь-Каширського району. Чоловік керував автівкою у стані сп’яніння.



За не притягнення його до адмінвідповідальності за ст. 130 КУпАП волинянин надав правоохоронцям неправомірну вигоду – 5 тис. грн.



Факт надання хабара належним чином задокументували. Гроші вилучили.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інцидент трапився учора, 29 грудня, на Ратнівщині. Співробітники групи реагування патрульної поліції на блокпосту за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили автомобіль Peugeot.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За кермом транспортного засобу перебував 42-річний житель Камінь-Каширського району. Чоловік керував автівкою у стані сп’яніння.За не притягнення його до адмінвідповідальності за ст. 130 КУпАП волинянин надав правоохоронцям неправомірну вигоду – 5 тис. грн.Факт надання хабара належним чином задокументували. Гроші вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі.Слідство триває.

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