Скільки зекономив Луцьк за місяць на вуличному освітленні





Про це виданню Валерій Мазін.



За листопад цього року рік Луцьк використав для вуличного освітлення 263 458 кВт/год, що на 211 986 кіловатів менше ніж торік. Це пов'язано зі зменшення електроспоживання та часті відключення вуличного освітлення, зокрема, й аварійні. Завдяки цьому громаді вдалося зекономити за листопад 1 мільйон 301 тисячу гривень.



Загалом, аналізуючи річні дані по використанню електроенергії на вуличне освітлення, найменше світла спожили у червні - 196 054 кВт/год. Проте у грудні ця цифра ще менша - 179 168, проте оскільки місяць ще не закінчився, ми не враховуємо його дані.



Найбільше ж вуличного світла використали у лютому - 644 361.



Загалом по зменшенню використання електроенергії на вуличне освітлення місяці можна розмістити у такій послідовності:



- лютий - 644 361 кВт/год;



- січень - 436 317 кВт/год;



- березень - 351 594 кВт/год;



- жовтень - 305 196 кВт/год;



- листопад - 263 458 кВт/год;



- травень - 258 613 кВт/год;



- серпень - 251 934 кВт/год;



- липень - 209 719 кВт/год;



- червень - 196 054 кВт/год;



- квітень - 192 895 кВт/год;



- грудень - 179 168 кВт/год.



Для порівняння, торік найменше світла спожили у червні, а найбільше - у листопаді. Зокрема, цьогорічного березня електроенергії використали більше ніж торік на 9 169 кВт/год.



«Загалом, порахувати скільки місту вдалося зекономити на вуличному світлі за рік складно, адже ціна на електроенергію змінювалася щомісяця. На початку й наприкінці року вона була більша, а влітку - менша. У листопаді загальна ціна з транспортуванням становила 6,14 гривні», - зазначив Валерій Мазін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За листопад цього року рік Луцька громада використала для вуличного освітлення вдвічі менше електроенергії, ніж за аналогічний період минулого року. І завдяки цьому вдалося зекономити за місяць понад 1 мільйон гривень.Про це виданню ВСН розповів керівник комунального підприємства «Луцьксвітло»За листопад цього року рік Луцьк використав для вуличного освітлення 263 458 кВт/год, що на 211 986 кіловатів менше ніж торік. Це пов'язано зі зменшення електроспоживання та часті відключення вуличного освітлення, зокрема, й аварійні. Завдяки цьому громаді вдалося зекономити за листопад 1 мільйон 301 тисячу гривень.Загалом, аналізуючи річні дані по використанню електроенергії на вуличне освітлення, найменше світла спожили у червні - 196 054 кВт/год. Проте у грудні ця цифра ще менша - 179 168, проте оскільки місяць ще не закінчився, ми не враховуємо його дані.Найбільше ж вуличного світла використали у лютому - 644 361.Загалом по зменшенню використання електроенергії на вуличне освітлення місяці можна розмістити у такій послідовності:- лютий - 644 361 кВт/год;- січень - 436 317 кВт/год;- березень - 351 594 кВт/год;- жовтень - 305 196 кВт/год;- листопад - 263 458 кВт/год;- травень - 258 613 кВт/год;- серпень - 251 934 кВт/год;- липень - 209 719 кВт/год;- червень - 196 054 кВт/год;- квітень - 192 895 кВт/год;- грудень - 179 168 кВт/год.Для порівняння, торік найменше світла спожили у червні, а найбільше - у листопаді. Зокрема, цьогорічного березня електроенергії використали більше ніж торік на 9 169 кВт/год.«Загалом, порахувати скільки місту вдалося зекономити на вуличному світлі за рік складно, адже ціна на електроенергію змінювалася щомісяця. На початку й наприкінці року вона була більша, а влітку - менша. У листопаді загальна ціна з транспортуванням становила 6,14 гривні», - зазначив Валерій Мазін.

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