Скільки зекономив Луцьк за місяць на вуличному освітленні
Сьогодні, 11:12
За листопад цього року рік Луцька громада використала для вуличного освітлення вдвічі менше електроенергії, ніж за аналогічний період минулого року. І завдяки цьому вдалося зекономити за місяць понад 1 мільйон гривень.
Про це виданню ВСН розповів керівник комунального підприємства «Луцьксвітло» Валерій Мазін.
За листопад цього року рік Луцьк використав для вуличного освітлення 263 458 кВт/год, що на 211 986 кіловатів менше ніж торік. Це пов'язано зі зменшення електроспоживання та часті відключення вуличного освітлення, зокрема, й аварійні. Завдяки цьому громаді вдалося зекономити за листопад 1 мільйон 301 тисячу гривень.
Загалом, аналізуючи річні дані по використанню електроенергії на вуличне освітлення, найменше світла спожили у червні - 196 054 кВт/год. Проте у грудні ця цифра ще менша - 179 168, проте оскільки місяць ще не закінчився, ми не враховуємо його дані.
Найбільше ж вуличного світла використали у лютому - 644 361.
Загалом по зменшенню використання електроенергії на вуличне освітлення місяці можна розмістити у такій послідовності:
- лютий - 644 361 кВт/год;
- січень - 436 317 кВт/год;
- березень - 351 594 кВт/год;
- жовтень - 305 196 кВт/год;
- листопад - 263 458 кВт/год;
- травень - 258 613 кВт/год;
- серпень - 251 934 кВт/год;
- липень - 209 719 кВт/год;
- червень - 196 054 кВт/год;
- квітень - 192 895 кВт/год;
- грудень - 179 168 кВт/год.
Для порівняння, торік найменше світла спожили у червні, а найбільше - у листопаді. Зокрема, цьогорічного березня електроенергії використали більше ніж торік на 9 169 кВт/год.
«Загалом, порахувати скільки місту вдалося зекономити на вуличному світлі за рік складно, адже ціна на електроенергію змінювалася щомісяця. На початку й наприкінці року вона була більша, а влітку - менша. У листопаді загальна ціна з транспортуванням становила 6,14 гривні», - зазначив Валерій Мазін.
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Про це виданню ВСН розповів керівник комунального підприємства «Луцьксвітло» Валерій Мазін.
За листопад цього року рік Луцьк використав для вуличного освітлення 263 458 кВт/год, що на 211 986 кіловатів менше ніж торік. Це пов'язано зі зменшення електроспоживання та часті відключення вуличного освітлення, зокрема, й аварійні. Завдяки цьому громаді вдалося зекономити за листопад 1 мільйон 301 тисячу гривень.
Загалом, аналізуючи річні дані по використанню електроенергії на вуличне освітлення, найменше світла спожили у червні - 196 054 кВт/год. Проте у грудні ця цифра ще менша - 179 168, проте оскільки місяць ще не закінчився, ми не враховуємо його дані.
Найбільше ж вуличного світла використали у лютому - 644 361.
Загалом по зменшенню використання електроенергії на вуличне освітлення місяці можна розмістити у такій послідовності:
- лютий - 644 361 кВт/год;
- січень - 436 317 кВт/год;
- березень - 351 594 кВт/год;
- жовтень - 305 196 кВт/год;
- листопад - 263 458 кВт/год;
- травень - 258 613 кВт/год;
- серпень - 251 934 кВт/год;
- липень - 209 719 кВт/год;
- червень - 196 054 кВт/год;
- квітень - 192 895 кВт/год;
- грудень - 179 168 кВт/год.
Для порівняння, торік найменше світла спожили у червні, а найбільше - у листопаді. Зокрема, цьогорічного березня електроенергії використали більше ніж торік на 9 169 кВт/год.
«Загалом, порахувати скільки місту вдалося зекономити на вуличному світлі за рік складно, адже ціна на електроенергію змінювалася щомісяця. На початку й наприкінці року вона була більша, а влітку - менша. У листопаді загальна ціна з транспортуванням становила 6,14 гривні», - зазначив Валерій Мазін.
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