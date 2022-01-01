Скільки зекономив Луцьк за місяць на вуличному освітленні

Скільки зекономив Луцьк за місяць на вуличному освітленні
За листопад цього року рік Луцька громада використала для вуличного освітлення вдвічі менше електроенергії, ніж за аналогічний період минулого року. І завдяки цьому вдалося зекономити за місяць понад 1 мільйон гривень.

Про це виданню ВСН розповів керівник комунального підприємства «Луцьксвітло» Валерій Мазін.

За листопад цього року рік Луцьк використав для вуличного освітлення 263 458 кВт/год, що на 211 986 кіловатів менше ніж торік. Це пов'язано зі зменшення електроспоживання та часті відключення вуличного освітлення, зокрема, й аварійні. Завдяки цьому громаді вдалося зекономити за листопад 1 мільйон 301 тисячу гривень.

Загалом, аналізуючи річні дані по використанню електроенергії на вуличне освітлення, найменше світла спожили у червні - 196 054 кВт/год. Проте у грудні ця цифра ще менша - 179 168, проте оскільки місяць ще не закінчився, ми не враховуємо його дані.

Найбільше ж вуличного світла використали у лютому - 644 361.

Загалом по зменшенню використання електроенергії на вуличне освітлення місяці можна розмістити у такій послідовності:

- лютий - 644 361 кВт/год;

- січень - 436 317 кВт/год;

- березень - 351 594 кВт/год;

- жовтень - 305 196 кВт/год;

- листопад - 263 458 кВт/год;

- травень - 258 613 кВт/год;

- серпень - 251 934 кВт/год;

- липень - 209 719 кВт/год;

- червень - 196 054 кВт/год;

- квітень - 192 895 кВт/год;

- грудень - 179 168 кВт/год.

Для порівняння, торік найменше світла спожили у червні, а найбільше - у листопаді. Зокрема, цьогорічного березня електроенергії використали більше ніж торік на 9 169 кВт/год.

«Загалом, порахувати скільки місту вдалося зекономити на вуличному світлі за рік складно, адже ціна на електроенергію змінювалася щомісяця. На початку й наприкінці року вона була більша, а влітку - менша. У листопаді загальна ціна з транспортуванням становила 6,14 гривні», - зазначив Валерій Мазін.

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Теги: вуличне освітлення, Луцьк
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