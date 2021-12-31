Як у Луцьку 31 грудня та 1 січня курсуватиме транспорт

Як у Луцьку 31 грудня та 1 січня курсуватиме транспорт
Повідомили, як у Луцьку курсуватиме транспорт 31 грудня та 1 січня.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

У зв'язку із комендантською годиною в місті Луцьку (з 00.00 до 05.00 години) робота громадського транспорту 31.12.2022 та 01.01.2023 буде здійснюватись по графіку вихідного дня.

"Одночасно нагадуємо, що для зручності користування та відстеження руху міського громадського транспорту рекомендуємо пасажирам користуватись мобільними додатками “Сіті Кард”, “Сіті Бус Луцьк” та “Easy Way”", - наголошують у міській раді.

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Теги: Луцьк, новий рік, транспорт
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