Як у Луцьку працювала резиденція святого Миколая в укритті

З 19 по 25 грудня у Луцьку діяла резиденція святого Миколая в укритті. На тиждень життя маленьких українців перетворилося на "маленьке диво", адже наші діти заслуговують на казку, на хвилини спокою, віри, натхнення, посмішок та радості. І ця казка починалася відразу з моменту потрапляння у Резиденцію.Про це повідомляють у Луцькій міській раді.Тут наших відвідувачів зустрічали помічники Миколая, пропонували відчути атмосферу підземелля із запахами хвої та атмосферними мелодіями. Маленькі відвідувачі розповідали про свої мрії, куштували смаколики та пили какао, займалися творчістю, фотографувалися, гралися і, звісно, спілкувалися зі Святим Миколаєм про "сокровенне".Про ТОП - бажання до Миколая годі й міркувати. Звісно, це був Мир та Перемога. Такі от недитячі бажання...За цей тиждень понад 1000 дітей та підлітків відвідали локацію, створили понад 700 листів до Святого Миколая, зробили безліч крутих фотографій та отримали незліченну кількість позитивних емоцій. Резиденція діяла на базі арт - галереї «Образ&Grabovetska».Символічне відкриття Резиденції у перший день відвідала заступниця міського голови. Пані Ірина поспілкувалася з дітьми та, звісно, зі святим Миколаєм. Бажання дорослих та дітей цього року як ніколи звучать в унісон.