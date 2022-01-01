Яких збитків зазнала екологія Волині внаслідок ракетних ударів РФ





Водночас збитки є, – повідомили



Як зазначив начальник відділу організації прийому громадян Олександр Савчук, наразі порахували збитки екології, які були завдані російськими військами, внаслідок ракетного удару 27 березня – 49,4 млн грн. Тоді РФ поцілила у нафтобазу в Луцьку.



Рятувальники ліквідовували вогонь дві доби, пожежа мала найвищий, третій рівень складності.



Розмір збитків, заподіяних довкіллю внаслідок ракетних ударів у Луцьку та Ковелі, досі невідомі. Їх встановлюють у ході розслідування, яке ще триває. Слідчі призначили судові інженерно-екологічні експертизи.



Нагадаємо, що орієнтовно о 22:00 27 березня у Луцьку пролунали декілька вибухів. По нафтобазі у Луцьку завдали ракетний удар.

Зранку 22 жовтня у Луцьку пролунали три вибухи. Ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджень зазнали 12 будинків. Один чоловік травмувався, його ушпиталили з опіками. Також вибухи лунали у Ковелі.



В Ковелі на Волині 15 листопада зафіксували декілька вибухів. Зі слів Ковельського міського голови, об'єкт енергетики, куди поцілили російські військові, повністю знищено.



Під час обстрілу енергетичного об'єкта на Ковельщині 15 листопада один з уламків російської ракети пошкодив приватний будинок. Пошкоджений дім знаходиться орієнтовно за 200 метрів від об'єкта енергетики, який під час ракетного удару знищили російські війська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кримінальних проваджень за фактами екоциду внаслідок ракетних ударів по нафтобазі в березні та енергетичній інфраструктурі в жовтні та листопаді на Волині не відкривали.Водночас збитки є, – повідомили Суспільному в обласній прокуратурі у відповідь на запит про розслідування ракетних ударів РФ на Волині.Як зазначив начальник відділу організації прийому громадян, наразі порахували збитки екології, які були завдані російськими військами, внаслідок ракетного удару 27 березня – 49,4 млн грн. Тоді РФ поцілила у нафтобазу в Луцьку.Рятувальники ліквідовували вогонь дві доби, пожежа мала найвищий, третій рівень складності.Розмір збитків, заподіяних довкіллю внаслідок ракетних ударів у Луцьку та Ковелі, досі невідомі. Їх встановлюють у ході розслідування, яке ще триває. Слідчі призначили судові інженерно-екологічні експертизи.Нагадаємо, що орієнтовно о 22:00 27 березня у Луцьку пролунали декілька вибухів. По нафтобазі у Луцьку завдали ракетний удар.Зранку 22 жовтня у Луцьку пролунали три вибухи. Ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджень зазнали 12 будинків. Один чоловік травмувався, його ушпиталили з опіками. Також вибухи лунали у Ковелі.В Ковелі на Волині 15 листопада зафіксували декілька вибухів. Зі слів Ковельського міського голови, об'єкт енергетики, куди поцілили російські військові, повністю знищено.Під час обстрілу енергетичного об'єкта на Ковельщині 15 листопада один з уламків російської ракети пошкодив приватний будинок. Пошкоджений дім знаходиться орієнтовно за 200 метрів від об'єкта енергетики, який під час ракетного удару знищили російські війська.

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