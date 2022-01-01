Росія втратила ще 690 вояків за минулу добу

Росія втратила ще 690 вояків за минулу добу
Росія у війні з Україною від початку повномасштабного вторгнення втратила 105250 військових.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого до 30 грудня орієнтовно склали:

▪️ особового складу ‒ близько 105250 (+690) осіб ліквідовано,

▪️ танків ‒ 3026 (+8) од,

▪️ бойових броньованих машин ‒ 6059 (+12) од,

▪️ артилерійських систем – 2010 (+6) од,

▪️ РСЗВ – 423 (+0) од,

▪️ засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

▪️ літаків – 283 (+0) од,

▪️ гелікоптерів – 268 (+0) од,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23),

▪️ крилаті ракети ‒ 711 (+58),

▪️ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од,

▪️ спеціальна техніка ‒ 180 (+1).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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