Росія втратила ще 690 вояків за минулу добу
Сьогодні, 09:25
Росія у війні з Україною від початку повномасштабного вторгнення втратила 105250 військових.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого до 30 грудня орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 105250 (+690) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 3026 (+8) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6059 (+12) од,
▪️ артилерійських систем – 2010 (+6) од,
▪️ РСЗВ – 423 (+0) од,
▪️ засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
▪️ літаків – 283 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 268 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23),
▪️ крилаті ракети ‒ 711 (+58),
▪️ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од,
▪️ спеціальна техніка ‒ 180 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого до 30 грудня орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 105250 (+690) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 3026 (+8) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6059 (+12) од,
▪️ артилерійських систем – 2010 (+6) од,
▪️ РСЗВ – 423 (+0) од,
▪️ засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
▪️ літаків – 283 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 268 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23),
▪️ крилаті ракети ‒ 711 (+58),
▪️ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од,
▪️ спеціальна техніка ‒ 180 (+1).
Дані уточнюються.
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