Росія втратила ще 690 вояків за минулу добу





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого до 30 грудня орієнтовно склали:



▪️ особового складу ‒ близько 105250 (+690) осіб ліквідовано,



▪️ танків ‒ 3026 (+8) од,



▪️ бойових броньованих машин ‒ 6059 (+12) од,



▪️ артилерійських систем – 2010 (+6) од,



▪️ РСЗВ – 423 (+0) од,



▪️ засоби ППО ‒ 212 (+0) од,



▪️ літаків – 283 (+0) од,



▪️ гелікоптерів – 268 (+0) од,



▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23),



▪️ крилаті ракети ‒ 711 (+58),



▪️ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,



▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од,



▪️ спеціальна техніка ‒ 180 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні з Україною від початку повномасштабного вторгнення втратила 105250 військових.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого до 30 грудня орієнтовно склали:▪️ особового складу ‒ близько 105250 (+690) осіб ліквідовано,▪️ танків ‒ 3026 (+8) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 6059 (+12) од,▪️ артилерійських систем – 2010 (+6) од,▪️ РСЗВ – 423 (+0) од,▪️ засоби ППО ‒ 212 (+0) од,▪️ літаків – 283 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 268 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23),▪️ крилаті ракети ‒ 711 (+58),▪️ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од,▪️ спеціальна техніка ‒ 180 (+1).Дані уточнюються.

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