Курс валют у Луцьку 30 грудня

Курс валют у Луцьку 30 грудня
30 грудня готівковий курс долара становить 40.70.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 42.50.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,15.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія втратила ще 690 вояків за минулу добу
Сьогодні, 09:25
Росіяни вночі атакували Київ дронами: є руйнування
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку 30 грудня
Сьогодні, 09:03
За добу росіяни завдали 85 ракетних та 35 авіаційних ударів по Україні, – Генштаб
Сьогодні, 08:58
США можуть передати Україні БМП Bradley – Bloomberg
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 28 грудня Курс валют у Луцьку 28 грудня
28 грудень, 09:04
Курс валют у Луцьку 27 грудня Курс валют у Луцьку 27 грудня
27 грудень, 09:20
Курс валют у Луцьку 26 грудня Курс валют у Луцьку 26 грудня
26 грудень, 09:00
Курс валют у Луцьку 23 грудня Курс валют у Луцьку 23 грудня
23 грудень, 09:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Луцьку 31 грудня та 1 січня курсуватиме транспорт
Сьогодні, 10:25
 0
Яких збитків зазнала екологія Волині внаслідок ракетних ударів РФ
Сьогодні, 10:05
 0
Як у Луцьку працювала резиденція святого Миколая в укритті
Сьогодні, 09:45
 0
Росія втратила ще 690 вояків за минулу добу
Сьогодні, 09:25
 0
Росіяни вночі атакували Київ дронами: є руйнування
Сьогодні, 09:12
 0
Медіа
відео
1/8