Росіяни вночі атакували Київ дронами: є руйнування

Росіяни вночі атакували Київ дронами: є руйнування
Вночі 30 грудня Росія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Попко, передає пресслужба КМВА.

«Ворог продовжує здійснювати масовані повітряні напади на столицю України. Після вчорашнього ракетного обстрілу, який не приніс агресору результатів, сьогодні вночі столиця витримала атаку іранських БПЛА «Shahed».

В повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 ворожих безпілотників. Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей.

Один з баражуючих боєприпасів «Shahed” влучив у адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці, внаслідок чого будівля була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч є пошкодження вікон.

Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі дані уточнюються.», — повідомляє Сергій Попко, начальник КМВА.

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Теги: Росія, Україна, війна
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