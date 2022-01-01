США можуть передати Україні БМП Bradley – Bloomberg
Сьогодні, 08:10
США можуть передати Україні бойові машини Bradley в рамках пакету додаткової допомоги, пише Bloomberg з посиланням на джерела, в тому числі в Білому домі.
Питання поки розглядається. Невідомо, коли остаточне рішення ухвалять, передає УНІАН.
У Білому домі журналістам відповіли, що США постійно спілкуються з Україною щодо можливостей, які їй необхідні для самозахисту, але їм нема чого оголошувати або анонсувати.
Бойова машина піхоти Bradley надійшла на озброєння американської армії в 1981 році після тривалих випробувань з 1964 року.
БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на поле бою, ведення бою з машини і їхньої вогневої підтримки.
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Питання поки розглядається. Невідомо, коли остаточне рішення ухвалять, передає УНІАН.
У Білому домі журналістам відповіли, що США постійно спілкуються з Україною щодо можливостей, які їй необхідні для самозахисту, але їм нема чого оголошувати або анонсувати.
Бойова машина піхоти Bradley надійшла на озброєння американської армії в 1981 році після тривалих випробувань з 1964 року.
БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на поле бою, ведення бою з машини і їхньої вогневої підтримки.
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