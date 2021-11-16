В Україні почнуть вилучати з обігу паперові банкноти номіналом 5,10,20 та 100 гривень





Як повідомляє



Зроблено це для того щоб підвищити якість готівки в обігу, покращити готівкові розрахунки. Також зазначається, що велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу призводить до плутанини та витрат зайвого часу під час здійснення розрахунків.



Вже у 2023 році банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій. Крім того, Національний банк не буде підкріплювати такими банкнотами каси банків.



Проте банкноти залишаються дійсними платіжними засобами, громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень. Банкомати не потрібно буде спеціально обмінювати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 січня 2023 року Національний банк України почне вилучати з обігу паперові банкноти номіналом 5,10,20 та 100 гривень зразка 2003-2007 років. Гроші вилучатимуть для їх заміни.Як повідомляє Ліга закон , замість цих паперових купюр в обіг надійдуть обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року і банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.Зроблено це для того щоб підвищити якість готівки в обігу, покращити готівкові розрахунки. Також зазначається, що велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу призводить до плутанини та витрат зайвого часу під час здійснення розрахунків.Вже у 2023 році банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій. Крім того, Національний банк не буде підкріплювати такими банкнотами каси банків.Проте банкноти залишаються дійсними платіжними засобами, громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень. Банкомати не потрібно буде спеціально обмінювати.

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