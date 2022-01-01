Наступна ракетна атака ворога може бути потужнішою, – ЗСУ





Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону, пише



«Зрозуміло, що Росія відновлює та поновлює парк авіаційної техніки. Якщо йдеться про такі літаки, що нещодавно були в них на виставці, такі як СУ-55 чи СУ-57, то щоб поставити до строю велику кількість таких повітряних машин, потрібно багато часу. СУ-35, які у росіян є сьогодні, це літаки, які вони випускають серійно. Вони вже були не раз цілями для нашої протиповітряної оборони», – зазначив Ігнат.



Щодо нарощування сил для наступної атаки речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що все залежатиме від кількості наявних у ворога ракет.



«Ми бачимо, що була досить тривала перерва – ворог готувався, накопичував ракети, тож маємо сьогодні таку масовану атаку. Сьогодні збито 54 крилаті ракети з 69-ти. З тих ракет є такі, що не є досяжними для нашої ППО. З ракет «Калібр», Х-101, Х-555 збито доволі непоганий відсоток. Можна відзначити сьогодні вчергове успішну роботу ППО», – додав він.



За словами речника, після «бавовни» на аеродромі «Енгельс» в Росії ворог перебазував свою стратегічну авіацію на інші аеродроми, які можуть її приймати й обслуговувати.



«Такий літак як ТУ-95 потребує до себе певної уваги, злітно-посадкових смуг тощо. Все це просто збільшить час їхнього підльоту до районів пуску», – зазначив він.



Ігнат повідомив, що росіяни випустили на сьогодні 13 літаків, які мають по 8 підвісок. За його словами, наступний ракетний удар може бути більшої кількості, ніж окупанти зробили сьогодні. З його спів, питання в тому, скільки вони готові на даний час витратити тих самих крилатих ракет. Носіїв у них достатньо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія відновлює та поновлює парк авіаційної техніки. Щодо ракет, то наступний удар може бути більш масованим, ніж 29 грудня. Водночас стоїть питання: скільки крилатих ракет ворог буде готовий випустити, адже носіїв він має достатньо.Про це речник Повітряних сил ЗСУсказав в ефірі телемарафону, пише ТСН «Зрозуміло, що Росія відновлює та поновлює парк авіаційної техніки. Якщо йдеться про такі літаки, що нещодавно були в них на виставці, такі як СУ-55 чи СУ-57, то щоб поставити до строю велику кількість таких повітряних машин, потрібно багато часу. СУ-35, які у росіян є сьогодні, це літаки, які вони випускають серійно. Вони вже були не раз цілями для нашої протиповітряної оборони», – зазначив Ігнат.Щодо нарощування сил для наступної атаки речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що все залежатиме від кількості наявних у ворога ракет.«Ми бачимо, що була досить тривала перерва – ворог готувався, накопичував ракети, тож маємо сьогодні таку масовану атаку. Сьогодні збито 54 крилаті ракети з 69-ти. З тих ракет є такі, що не є досяжними для нашої ППО. З ракет «Калібр», Х-101, Х-555 збито доволі непоганий відсоток. Можна відзначити сьогодні вчергове успішну роботу ППО», – додав він.За словами речника, після «бавовни» на аеродромі «Енгельс» в Росії ворог перебазував свою стратегічну авіацію на інші аеродроми, які можуть її приймати й обслуговувати.«Такий літак як ТУ-95 потребує до себе певної уваги, злітно-посадкових смуг тощо. Все це просто збільшить час їхнього підльоту до районів пуску», – зазначив він.Ігнат повідомив, що росіяни випустили на сьогодні 13 літаків, які мають по 8 підвісок. За його словами, наступний ракетний удар може бути більшої кількості, ніж окупанти зробили сьогодні. З його спів, питання в тому, скільки вони готові на даний час витратити тих самих крилатих ракет. Носіїв у них достатньо.

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