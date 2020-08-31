До Землі летить останній у 2022 році астероїд: чи несе він загрозу

До Землі летить останній у 2022 році астероїд: чи несе він загрозу
Повз Землю пролетить останній у цьому році астероїд. Його діаметр становитиме близько 16 метрів (це приблизно розмір приватного будинку), повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Науковці прогнозують політ повз Землю на 30 грудня, пише УП.

Астероїд 2022 YG5 максимально наблизиться до Землі на відстань 3,1 млн км. Швидкість його руху становитиме більше 51 тис км за годину.

Науковці не відносять цей астероїд до потенційно небезпечних, адже його довжина не перевищує 150 м. Водночас максимальна відстань від астероїда до Землі становитиме менше, ніж 7,5 млн км.

Якби він відповідав цим параметрам, то міг би бути цілком небезпечним.

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Теги: Земля, астероїд
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