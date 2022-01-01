Українські біженці зможуть отримати постійний статус у Канаді

Українські біженці зможуть отримати постійний статус у Канаді
Усі українці, які приїхали до Канади за тимчасовою міграційною програмою, запровадженою у зв’язку з війною, зможуть за бажання отримати постійний статус у цій країні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в інтерв’ю CBC заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Багато українців, які приїхали до Канади, з нетерпінням очікують на можливість повернутися додому та долучитися до відбудови, але багато й охочих залишитися. Їм будуть раді, тож вони матимуть змогу одночасно бути славними канадцями та гордими українцями”, - сказав Трюдо.

Показово, що інтерв’ю Трюдо було записане у приміщенні пекарні в Торонто, якою володіють нащадки українських мігрантів.

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Теги: українські біженці, Канада
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