30 грудня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження в журналіста Сергія Жуковського (на фото).
За православним календарем 30 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Даниїл та Михайло.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає миру, любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
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За православним календарем 30 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Даниїл та Михайло.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає миру, любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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