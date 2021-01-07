Коли в Україні очікувати морозів

Коли в Україні очікувати морозів
Попередні розрахунки синоптиків свідчать, що незначне похолодання в Україні може бути вже на початку січня. Значні морози очікуються пізніше.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Як зазначила Голеня, у січні неодмінно буде похолодання і морози.

«Так не може бути, що весь місяць буде без морозів, такого ще не було. Навіть у найтеплішому січні 2007 року після 20 числа відбулося різке зниження температури до 16-20 градусів, на північному сході - до мінус 23 градусів», - сказала синоптик.

Голеня вважає, що цього року «може бути щось подібне». «Скоріше за все, у другій половині, особливо в останній декаді може буде холодно, з морозами», - зазначила вона.

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру також нагадала, що Україна знаходиться в помірних широтах.

«У нас не може бути місяць чи два тепло. Все одно якісь періоди холодної погоди будуть. Скоріш за все, це буде десь кінець січня або після 15 січня. Якщо не на Різдво, то на Водохреща має бути і сніг, і мороз», - зазначила Голеня.

Нагадаємо, за Новий рік в Україні очікується тепла погода. У Києві вдень 1 січня температура може піднятися до 10 градусів тепла.

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Теги: морози, Україна
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