Де у Луцьку та на Волині не буде світла завтра, 30 грудня. ГРАФІКИ

Де у Луцьку та на Волині не буде світла завтра, 30 грудня. ГРАФІКИ
Через пошкодження об'єктів енергетики та у зв'язку із відсутністю достатньої генерації з теплових та атомних електростанцій на території Волині, як і по всій Україні зберігається дефіцит потужності.

Про це інформує «Волиньобленерго».

Де і коли буде відключення можна подивитися за посиланням.

НЕК «Укренерго» доводить «Волиньобленерго» ліміт споживання електричної енергії на область, перевищення якого не допускається.

ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки стабілізаційних вимкнень по районам обслуговування філій Товариства.

Ситуація динамічна – можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.

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Теги: світло, відключення, Волинь
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