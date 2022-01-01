Де у Луцьку та на Волині не буде світла завтра, 30 грудня. ГРАФІКИ
Сьогодні, 21:16
Через пошкодження об'єктів енергетики та у зв'язку із відсутністю достатньої генерації з теплових та атомних електростанцій на території Волині, як і по всій Україні зберігається дефіцит потужності.
Про це інформує «Волиньобленерго».
Де і коли буде відключення можна подивитися за посиланням.
НЕК «Укренерго» доводить «Волиньобленерго» ліміт споживання електричної енергії на область, перевищення якого не допускається.
ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки стабілізаційних вимкнень по районам обслуговування філій Товариства.
Ситуація динамічна – можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.
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Про це інформує «Волиньобленерго».
Де і коли буде відключення можна подивитися за посиланням.
НЕК «Укренерго» доводить «Волиньобленерго» ліміт споживання електричної енергії на область, перевищення якого не допускається.
ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки стабілізаційних вимкнень по районам обслуговування філій Товариства.
Ситуація динамічна – можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.
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