Де у Луцьку та на Волині не буде світла завтра, 30 грудня. ГРАФІКИ

Через пошкодження об'єктів енергетики та у зв'язку із відсутністю достатньої генерації з теплових та атомних електростанцій на території Волині, як і по всій Україні зберігається дефіцит потужності.Про це інформує «Волиньобленерго».НЕК «Укренерго» доводить «Волиньобленерго» ліміт споживання електричної енергії на область, перевищення якого не допускається.ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки стабілізаційних вимкнень по районам обслуговування філій Товариства.Ситуація динамічна – можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.