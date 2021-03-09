Помер легендарний бразильський футболіст Пеле

Помер легендарний бразильський футболіст Пеле
29 грудня помер Пеле – легендарний футболіст, переможець трьох чемпіонатів світу.

Про це пише Футбол 24.

Сумну новину підтвердила і донька ексфутболіста. Останні дні свого життя Пеле провів у лікарні разом зі своєю сім'єю, яка до останнього була з ним.

Протягом останніх років життя легенда був змушений регулярно навідуватися до лікарень. Спочатку бразилець тривалий час лікувався від хвороби нирок. Проте справжнім ударом став рак товстої кишки. Восени 2021 року йому зробили першу операцію та провели курс хімієтерапії. Через це Король футболу ледь не щомісяця лягав до клініки.

Зрештою, впоратися з хворобою не вдалося. У квітні 2022-го в пацієнта виявили нові пухлини – цього разу в легенях, кишківнику та печінці. Перманентні процедури призвели до того, що імунітет 82-річного Пеле остаточно ослаб. Останнім часом організм перестав відповідати на лікування. Відтак, медики зосередилися на тому, щоб полегшити біль, переставши боротися з хворобою.

До слова, майже усю свою професіональну кар'єру Пеле провів у рідному Сантосі, якому віддав понад 20 років свого життя. 5 разів ставав чемпіоном Бразилії, по два рази вигравав Кубок Лібертадорес та Міжконтинентальний кубок. Фінальним акордом у професіональному спорті для нього стали два сезони в МЛС у складі Нью-Йорк Космос, з яким також ставав чемпіоном.

За різними джерелами, саме Пеле залишається найкращим бомбардиром усіх час, забивши понад 1200 голів. А що точно не підлягає сумніву – це три перемоги на чемпіонатах світу. Більше жоден гравець не може похизуватися таким досягненням. Саме феноменальні успіхи на Мундіалях принесли бразильцю статус Короля футболу.

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Теги: Пеле, футболіст, помер
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