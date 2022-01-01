Добрі новини від ВолиньPost за 29 грудня

Як би складно не було, у незламної нації добрі новини є щодня. Сьогодні вкотре дякуємо захисникам і захисницям, які тримають оборону рідного неба!Про позитивні новини 29 грудня – у постійній рубриці:Глава Міноборони Українипровів переговори з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Сторони домовились про продовження передачі систем ППО Україні.«Був радий прийняти у Києві французького колегу та великого друга Себастьяна Лекорню. Цей візит є не лише актом хоробрості, а й демонстрацією потужної підтримки України. Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, включаючи відмінні французькі системи для захисту нашої землі та неба», – написав український міністр за підсумками переговорів.У Територіальному центрі соціального обслуговування громадян Володимира студенти університету третього віку об’єдналися та почали в’язати шкарпетки для військових.Одна людина може звязати від двох до п’яти пар за тиждень. За короткий проміжок часу волонтерки уже виготовили близько 50 пар і зупинятися не збираються. У кожен виріб вони вкладають сердечко із побажаннями воїнам ат ангели-обереги.Відразу під час зйомок волонтери частину відв’язаних шкарпеток занесли у Собор Різдва Христового, де військовий капелан 14 бригадиготував передачу на фронт для бійців.Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок четверга, 29 грудня.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 104560 (+790) осіб,- танків ‒ 3018 (+1) од,- бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10) од,- артилерійських систем – 2004 (+5) од,- РСЗВ – 423 (+5) од,- засобів ППО ‒ 212 (+0) од,- літаків – 283 (+0) од,- гелікоптерів – 268 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),- крилатих ракет ‒ 653 (+0),- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,- спеціальної техніки ‒ 179 (+0).