Добрі новини від ВолиньPost за 29 грудня
Сьогодні, 23:30
Як би складно не було, у незламної нації добрі новини є щодня. Сьогодні вкотре дякуємо захисникам і захисницям, які тримають оборону рідного неба!
Про позитивні новини 29 грудня – у постійній рубриці:
Франція продовжуватиме постачання систем ППО для України
Глава Міноборони України Олексій Резніков провів переговори з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Сторони домовились про продовження передачі систем ППО Україні.
«Був радий прийняти у Києві французького колегу та великого друга Себастьяна Лекорню. Цей візит є не лише актом хоробрості, а й демонстрацією потужної підтримки України. Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, включаючи відмінні французькі системи для захисту нашої землі та неба», – написав український міністр за підсумками переговорів.
На Волині пенсіонери об'єдналися і в'яжуть шкарпетки для військових. ФОТО, ВІДЕО
У Територіальному центрі соціального обслуговування громадян Володимира студенти університету третього віку об’єдналися та почали в’язати шкарпетки для військових.
Одна людина може звязати від двох до п’яти пар за тиждень. За короткий проміжок часу волонтерки уже виготовили близько 50 пар і зупинятися не збираються. У кожен виріб вони вкладають сердечко із побажаннями воїнам ат ангели-обереги.
Відразу під час зйомок волонтери частину відв’язаних шкарпеток занесли у Собор Різдва Христового, де військовий капелан 14 бригади Ігор Бігун готував передачу на фронт для бійців.
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ЗСУ вже ліквідували 104 560 російських окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок четверга, 29 грудня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 104560 (+790) осіб,
- танків ‒ 3018 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10) од,
- артилерійських систем – 2004 (+5) од,
- РСЗВ – 423 (+5) од,
- засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 268 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),
- крилатих ракет ‒ 653 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,
- спеціальної техніки ‒ 179 (+0).
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А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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Про позитивні новини 29 грудня – у постійній рубриці:
Франція продовжуватиме постачання систем ППО для України
Глава Міноборони України Олексій Резніков провів переговори з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Сторони домовились про продовження передачі систем ППО Україні.
«Був радий прийняти у Києві французького колегу та великого друга Себастьяна Лекорню. Цей візит є не лише актом хоробрості, а й демонстрацією потужної підтримки України. Постачання зброї та боєприпасів для української армії буде продовжено, включаючи відмінні французькі системи для захисту нашої землі та неба», – написав український міністр за підсумками переговорів.
На Волині пенсіонери об'єдналися і в'яжуть шкарпетки для військових. ФОТО, ВІДЕО
У Територіальному центрі соціального обслуговування громадян Володимира студенти університету третього віку об’єдналися та почали в’язати шкарпетки для військових.
Одна людина може звязати від двох до п’яти пар за тиждень. За короткий проміжок часу волонтерки уже виготовили близько 50 пар і зупинятися не збираються. У кожен виріб вони вкладають сердечко із побажаннями воїнам ат ангели-обереги.
Відразу під час зйомок волонтери частину відв’язаних шкарпеток занесли у Собор Різдва Христового, де військовий капелан 14 бригади Ігор Бігун готував передачу на фронт для бійців.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
ЗСУ вже ліквідували 104 560 російських окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок четверга, 29 грудня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 104560 (+790) осіб,
- танків ‒ 3018 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10) од,
- артилерійських систем – 2004 (+5) од,
- РСЗВ – 423 (+5) од,
- засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 268 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),
- крилатих ракет ‒ 653 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,
- спеціальної техніки ‒ 179 (+0).
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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