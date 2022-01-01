ЗСУ вже ліквідували 104 560 російських окупантів





Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 104560 (+790) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3018 (+1) од,

- бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10) од,

- артилерійських систем – 2004 (+5) од,

- РСЗВ – 423 (+5) од,

- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

- літаків – 283 (+0) од,

- гелікоптерів – 268 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),

- крилаті ракети ‒ 653 (+0),

- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,

- спеціальна техніка ‒ 179 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок четверга, 29 грудня.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 104560 (+790) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3018 (+1) од,- бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10) од,- артилерійських систем – 2004 (+5) од,- РСЗВ – 423 (+5) од,- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,- літаків – 283 (+0) од,- гелікоптерів – 268 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),- крилаті ракети ‒ 653 (+0),- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,- спеціальна техніка ‒ 179 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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