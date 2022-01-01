ЗСУ вже ліквідували 104 560 російських окупантів

ЗСУ вже ліквідували 104 560 російських окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок четверга, 29 грудня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 104560 (+790) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3018 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10) од,
- артилерійських систем – 2004 (+5) од,
- РСЗВ – 423 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 268 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 179 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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