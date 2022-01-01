ЗСУ вже ліквідували 104 560 російських окупантів
Сьогодні, 09:29
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок четверга, 29 грудня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 104560 (+790) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3018 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10) од,
- артилерійських систем – 2004 (+5) од,
- РСЗВ – 423 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 268 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 179 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 104560 (+790) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3018 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10) од,
- артилерійських систем – 2004 (+5) од,
- РСЗВ – 423 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 268 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 179 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
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