Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому волинянину Віталію Пархомуку. ФОТО
Сьогодні, 09:52
Президент України Володимир Зеленський своїм указом присвоїв звання Героя України (посмертно)старшому солдату - Віталію Пархомуку, жителю смт Заболоття Ковельського району.
Про це інформують в ОП.
Орден "Золота Зірка" вручили рідним загиблого Героя України механіка-водія танкового взводу старшого солдата Віталія Пархомука.
8 березня, під час контрнаступу на сили окупантів із населеного пункту Наливайківка його танк знищив «Урал» та броньовану техніку противника. Унаслідок потрапляння у засідку ворога екіпаж танка зазнав вогню у відповідь.
У результаті бою з переважальними силами противника старший солдат Віталій Пархомук загинув.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять!
Довідково:
Орден "Золота Зірка" - нагорода, що вручається особі, відзначеній званням "Герой України" - вищою відзнакою країни - за здійснений нею видатний геройський вчинок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують в ОП.
Орден "Золота Зірка" вручили рідним загиблого Героя України механіка-водія танкового взводу старшого солдата Віталія Пархомука.
8 березня, під час контрнаступу на сили окупантів із населеного пункту Наливайківка його танк знищив «Урал» та броньовану техніку противника. Унаслідок потрапляння у засідку ворога екіпаж танка зазнав вогню у відповідь.
У результаті бою з переважальними силами противника старший солдат Віталій Пархомук загинув.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять!
Довідково:
Орден "Золота Зірка" - нагорода, що вручається особі, відзначеній званням "Герой України" - вищою відзнакою країни - за здійснений нею видатний геройський вчинок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зранку 29 грудня Росія випустила по Україні понад 120 ракет
Сьогодні, 10:05
90% Львова – без світла
Сьогодні, 09:59
Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому волинянину Віталію Пархомуку. ФОТО
Сьогодні, 09:52
Ситуація на фронті зайшла у глухий кут, – Буданов
Сьогодні, 09:38
ЗСУ вже ліквідували 104 560 російських окупантів
Сьогодні, 09:29
Медіа