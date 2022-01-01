Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому волинянину Віталію Пархомуку. ФОТО

Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому волинянину Віталію Пархомуку. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський своїм указом присвоїв звання Героя України (посмертно)старшому солдату - Віталію Пархомуку, жителю смт Заболоття Ковельського району.

Про це інформують в ОП.

Орден "Золота Зірка" вручили рідним загиблого Героя України механіка-водія танкового взводу старшого солдата Віталія Пархомука.
Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому волинянину Віталію Пархомуку. ФОТО

8 березня, під час контрнаступу на сили окупантів із населеного пункту Наливайківка його танк знищив «Урал» та броньовану техніку противника. Унаслідок потрапляння у засідку ворога екіпаж танка зазнав вогню у відповідь.

У результаті бою з переважальними силами противника старший солдат Віталій Пархомук загинув.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять!


Довідково:

Орден "Золота Зірка" - нагорода, що вручається особі, відзначеній званням "Герой України" - вищою відзнакою країни - за здійснений нею видатний геройський вчинок.
Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому волинянину Віталію Пархомуку. ФОТО
Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому волинянину Віталію Пархомуку. ФОТО


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