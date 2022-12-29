Ситуація на фронті зайшла у глухий кут, – Буданов





Про це розповів керівник української військової розвідки Кирило Буданов, – пише



«Ситуація просто зависла. Вона не рухається. Ми не можемо перемогти їх на всіх напрямках комплексно. Так само, як і вони нас. Ми дуже чекаємо на нові поставки озброєнь і на прибуття більш досконалого озброєння», – зазначив він.



Після того, як українські війська звільнили Херсон в листопаді, більшість найзапекліших боїв тривали навколо Бахмута на Донеччині.



В інших місцях російські війська, схоже, займають оборону, в той час як зима сповільнила темпи наземних операцій ЗСУ по всій лінії фронту протяжністю 1000 км.



Буданов сказав, що Росія «зараз повністю зайшла в глухий кут», зазнаючи дуже значних втрат, і він вважає, що Кремль вирішив оголосити чергову мобілізацію. Але, додав він, українським силам все ще не вистачає ресурсів, щоб просуватися вперед на багатьох напрямках.



Буданов, при цьому, заперечив імовірність наступу з боку Білорусі.



«На сьогоднішній день я не бачу жодних ознак підготовки до вторгнення в Київ або північні райони з боку Білорусі», – сказав очільник української розвідки.



Також відкинув діяльність Росії в Білорусі, включаючи переміщення тисяч військових, як спроби змусити Україну відволікти війська з полів битв на півдні та сході на північ.



Нещодавно, з його слів, потяг, завантажений російськими солдатами, зупинився в місці, близькому до білорусько-українського кордону, і повернувся через кілька годин з усіма на борту.



«Вони зробили це відкрито вдень, так що всі це бачили, навіть якщо <ми> цього не хотіли», – додавши, що він не бачить реальної, безпосередньої загрози з боку військ у Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бойові дії в Україні наразі зайшли в глухий кут, оскільки ні Україна, ні Росія не можуть досягти значних успіхів.Про це розповів керівник української військової розвідки Кирило Буданов, – пише Українська правда. «Ситуація просто зависла. Вона не рухається. Ми не можемо перемогти їх на всіх напрямках комплексно. Так само, як і вони нас. Ми дуже чекаємо на нові поставки озброєнь і на прибуття більш досконалого озброєння», – зазначив він.Після того, як українські війська звільнили Херсон в листопаді, більшість найзапекліших боїв тривали навколо Бахмута на Донеччині.В інших місцях російські війська, схоже, займають оборону, в той час як зима сповільнила темпи наземних операцій ЗСУ по всій лінії фронту протяжністю 1000 км.Буданов сказав, що Росія «зараз повністю зайшла в глухий кут», зазнаючи дуже значних втрат, і він вважає, що Кремль вирішив оголосити чергову мобілізацію. Але, додав він, українським силам все ще не вистачає ресурсів, щоб просуватися вперед на багатьох напрямках.Буданов, при цьому, заперечив імовірність наступу з боку Білорусі.«На сьогоднішній день я не бачу жодних ознак підготовки до вторгнення в Київ або північні райони з боку Білорусі», – сказав очільник української розвідки.Також відкинув діяльність Росії в Білорусі, включаючи переміщення тисяч військових, як спроби змусити Україну відволікти війська з полів битв на півдні та сході на північ.Нещодавно, з його слів, потяг, завантажений російськими солдатами, зупинився в місці, близькому до білорусько-українського кордону, і повернувся через кілька годин з усіма на борту.«Вони зробили це відкрито вдень, так що всі це бачили, навіть якщо <ми> цього не хотіли», – додавши, що він не бачить реальної, безпосередньої загрози з боку військ у Білорусі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію