Ситуація на фронті зайшла у глухий кут, – Буданов
Сьогодні, 09:38
Бойові дії в Україні наразі зайшли в глухий кут, оскільки ні Україна, ні Росія не можуть досягти значних успіхів.
Про це розповів керівник української військової розвідки Кирило Буданов, – пише Українська правда.
«Ситуація просто зависла. Вона не рухається. Ми не можемо перемогти їх на всіх напрямках комплексно. Так само, як і вони нас. Ми дуже чекаємо на нові поставки озброєнь і на прибуття більш досконалого озброєння», – зазначив він.
Після того, як українські війська звільнили Херсон в листопаді, більшість найзапекліших боїв тривали навколо Бахмута на Донеччині.
В інших місцях російські війська, схоже, займають оборону, в той час як зима сповільнила темпи наземних операцій ЗСУ по всій лінії фронту протяжністю 1000 км.
Буданов сказав, що Росія «зараз повністю зайшла в глухий кут», зазнаючи дуже значних втрат, і він вважає, що Кремль вирішив оголосити чергову мобілізацію. Але, додав він, українським силам все ще не вистачає ресурсів, щоб просуватися вперед на багатьох напрямках.
Буданов, при цьому, заперечив імовірність наступу з боку Білорусі.
«На сьогоднішній день я не бачу жодних ознак підготовки до вторгнення в Київ або північні райони з боку Білорусі», – сказав очільник української розвідки.
Також відкинув діяльність Росії в Білорусі, включаючи переміщення тисяч військових, як спроби змусити Україну відволікти війська з полів битв на півдні та сході на північ.
Нещодавно, з його слів, потяг, завантажений російськими солдатами, зупинився в місці, близькому до білорусько-українського кордону, і повернувся через кілька годин з усіма на борту.
«Вони зробили це відкрито вдень, так що всі це бачили, навіть якщо <ми> цього не хотіли», – додавши, що він не бачить реальної, безпосередньої загрози з боку військ у Білорусі.
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Про це розповів керівник української військової розвідки Кирило Буданов, – пише Українська правда.
«Ситуація просто зависла. Вона не рухається. Ми не можемо перемогти їх на всіх напрямках комплексно. Так само, як і вони нас. Ми дуже чекаємо на нові поставки озброєнь і на прибуття більш досконалого озброєння», – зазначив він.
Після того, як українські війська звільнили Херсон в листопаді, більшість найзапекліших боїв тривали навколо Бахмута на Донеччині.
В інших місцях російські війська, схоже, займають оборону, в той час як зима сповільнила темпи наземних операцій ЗСУ по всій лінії фронту протяжністю 1000 км.
Буданов сказав, що Росія «зараз повністю зайшла в глухий кут», зазнаючи дуже значних втрат, і він вважає, що Кремль вирішив оголосити чергову мобілізацію. Але, додав він, українським силам все ще не вистачає ресурсів, щоб просуватися вперед на багатьох напрямках.
Буданов, при цьому, заперечив імовірність наступу з боку Білорусі.
«На сьогоднішній день я не бачу жодних ознак підготовки до вторгнення в Київ або північні райони з боку Білорусі», – сказав очільник української розвідки.
Також відкинув діяльність Росії в Білорусі, включаючи переміщення тисяч військових, як спроби змусити Україну відволікти війська з полів битв на півдні та сході на північ.
Нещодавно, з його слів, потяг, завантажений російськими солдатами, зупинився в місці, близькому до білорусько-українського кордону, і повернувся через кілька годин з усіма на борту.
«Вони зробили це відкрито вдень, так що всі це бачили, навіть якщо <ми> цього не хотіли», – додавши, що він не бачить реальної, безпосередньої загрози з боку військ у Білорусі.
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