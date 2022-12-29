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Ситуація на фронті зайшла у глухий кут, – Буданов

Ситуація на фронті зайшла у глухий кут, – Буданов
Бойові дії в Україні наразі зайшли в глухий кут, оскільки ні Україна, ні Росія не можуть досягти значних успіхів.

Про це розповів керівник української військової розвідки Кирило Буданов, – пише Українська правда.

«Ситуація просто зависла. Вона не рухається. Ми не можемо перемогти їх на всіх напрямках комплексно. Так само, як і вони нас. Ми дуже чекаємо на нові поставки озброєнь і на прибуття більш досконалого озброєння», – зазначив він.

Після того, як українські війська звільнили Херсон в листопаді, більшість найзапекліших боїв тривали навколо Бахмута на Донеччині.

В інших місцях російські війська, схоже, займають оборону, в той час як зима сповільнила темпи наземних операцій ЗСУ по всій лінії фронту протяжністю 1000 км.

Буданов сказав, що Росія «зараз повністю зайшла в глухий кут», зазнаючи дуже значних втрат, і він вважає, що Кремль вирішив оголосити чергову мобілізацію. Але, додав він, українським силам все ще не вистачає ресурсів, щоб просуватися вперед на багатьох напрямках.

Буданов, при цьому, заперечив імовірність наступу з боку Білорусі.

«На сьогоднішній день я не бачу жодних ознак підготовки до вторгнення в Київ або північні райони з боку Білорусі», – сказав очільник української розвідки.

Також відкинув діяльність Росії в Білорусі, включаючи переміщення тисяч військових, як спроби змусити Україну відволікти війська з полів битв на півдні та сході на північ.

Нещодавно, з його слів, потяг, завантажений російськими солдатами, зупинився в місці, близькому до білорусько-українського кордону, і повернувся через кілька годин з усіма на борту.

«Вони зробили це відкрито вдень, так що всі це бачили, навіть якщо <ми> цього не хотіли», – додавши, що він не бачить реальної, безпосередньої загрози з боку військ у Білорусі.

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Теги: Буданов, фронт, війна
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