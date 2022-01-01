У Львові – вибухи

У Львові – вибухи
Сьогодні вранці, 29 грудня, орієнтовно о 9:15 у Львові було чутно вибухи.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"У Львові чути вибухи. Залишайтесь в укриттях!" - написав він у Telegram-каналі.

Хвилинами раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що існує загроза ракетного удару по області.

Наразі він написав, що у Львівській області працює ППО.

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Теги: Львів, вибухи
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