У Львові – вибухи





Про це Андрій Садовий.



"У Львові чути вибухи. Залишайтесь в укриттях!" - написав він у Telegram-каналі.



Хвилинами раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що



Наразі він написав, що у Львівській області працює ППО.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 29 грудня, орієнтовно о 9:15 у Львові було чутно вибухи.Про це повідомив мер Львова"У Львові чути вибухи. Залишайтесь в укриттях!" - написав він у Telegram-каналі.Хвилинами раніше голова Львівської ОВАповідомляв, що існує загроза ракетного удару по області. Наразі він написав, що у Львівській області працює ППО.

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