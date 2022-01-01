Повідомили про загрозу ракетного удару по Львівській області

Повідомили про загрозу ракетного удару по Львівській області
До жителів Львівщини звернувся голова Львівської ОВА Максим Козицький і повідомив, що існує загроза ракетного удару.

Про це він написав у Telegram.

У деяких областях країни вже працює ППО. У Львівській області, за його словами, станом на цю мить – спокійно.

«Обов‘язково перейдіть в укриття або у приміщення, де діє правило «двох стін». Коли небезпека мине, я повідомлю. Віримо у наших воїнів на всіх фронтах», - написав Козицький.

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Теги: Львівська область, ракетні удари
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