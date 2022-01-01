Повідомили про загрозу ракетного удару по Львівській області

Максим Козицький і повідомив, що існує загроза ракетного удару.



Про це він написав у



У деяких областях країни вже працює ППО. У Львівській області, за його словами, станом на цю мить – спокійно.



«Обов‘язково перейдіть в укриття або у приміщення, де діє правило «двох стін». Коли небезпека мине, я повідомлю. Віримо у наших воїнів на всіх фронтах», - написав Козицький.

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