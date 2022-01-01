Де на Волині сьогодні, 29 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 08:39
Оприлюднили графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії на 29 грудня у Волинській області.
Про це інформує ПрАТ «Волиньобленерго».
ОЗНАЙОМИТИСЯ З ГРАФІКОМ можна за посиланням.
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.
У «Волиньобленерго» роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
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Про це інформує ПрАТ «Волиньобленерго».
ОЗНАЙОМИТИСЯ З ГРАФІКОМ можна за посиланням.
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.
У «Волиньобленерго» роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
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