Де на Волині завтра, 28 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
27 грудень, 22:45
Оприлюднили графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії на 28 грудня у Волинській області.
Про це інформує ПрАТ «Волиньобленерго».
ОЗНАЙОМИТИСЯ З ГРАФІКОМ можна за посиланням.
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.
У «Волиньобленерго» роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
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Про це інформує ПрАТ «Волиньобленерго».
ОЗНАЙОМИТИСЯ З ГРАФІКОМ можна за посиланням.
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.
У «Волиньобленерго» роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
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