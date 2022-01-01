Про світло на Новий рік і парк атракціонів у Луцьку: добрі новини від ВолиньPost за 27 грудня
27 грудень, 23:16
Наші журналісти щовечора нагадують: позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні, 27 грудня, ми писали про таке:
Юний волинянин став лауреатом міжнародного музичного конкурсу
Учень класу фортепіано викладача Ірини Голуб Денис Кусевич став дипломантом 1 премії Міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв «Подарунки до дня Святого Миколая 2022» у місті Києві.
Фолькорний колектив з Волині став переможцем міжнародних конкурсів
Народний аматорський фольклорний колектив «Криниця» із села Видерта вкотре підкорив серця журі двох міжнародних конкурсів і здобув у свою скарбничку нові творчі перемоги.
Нещодавно у Києві відбувся Міжнародний конкурс мистецтв «Воля», організований громадською організацією «Динаміка успіху». У ньому взяли участь сотні представників різних жанрів, котрі представляли свої напрацювання у багатьох напрямках. Видертські артистки заспівали повстанську пісню «Ой там, під дубочком» у номінації вокалу. Й впевнено посіли перше місце.
Виконавши цю ж саму композицію, колектив вразив й журі Міжнародного конкурсу «Талановиті люди всесвіту», який проводили в Одесі. Тут представницям Камінь-Каширщини також підкорилася найвища сходинка п’єдесталу.
Аспірант з Волині став срібним призером чемпіонату світу з джиу-джитсу. ФОТО
Чемпіонат світу з Комбат Дзю-Дзюцу (бойове джиу-джитсу) серед дорослих, юніорів та юнаків за трьома категоріями відбувався з 2 по 4 грудня в місті Малграт-да-Мар (провінція Барселона, Іспанія).
Близько 500 спортсменів з 30 країн світу боролися за звання найкращих.
Аспірант ЛНТУ зі спеціальності інженерія програмного забезпечення Володимир Кожаєв зайняв друге місце в категорії клоз-контакт та друге у категорії фулл-контакт і став срібним призером чемпіонату світу у категорії ветерани (35+ років).
ЗСУ вже ліквідували понад 103 тисячі окупантів
Росія у війні проти України вже втратила близько 103 220 військових! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 103 220 (+620) осіб,
▪️ танків ‒ 3 016 (+0) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 024 (+7) од,
▪️ артилерійських систем – 1 998 (+2) од,
▪️ РСЗВ – 418 (+0) од,
▪️ засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
▪️ літаків – 283 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 267 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од,
▪️ крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 652 (+5) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 179 (+1) од.
У Луцьку відкриють парк атракціонів і ковзанку. ФОТО
Біля стадіону «Авангард» буде ковзанка і парк атракціонів.
Локацію для відпочинку лучан облаштовує київська компанія. Тут буде обгороджена ковзанка, а також різні атракціони для малечі. Наразі організатори завершують облаштування локацій. Вже 29-30 грудня все повинно запрацювати.
Чи буде світло в українців на Новий рік
Наразі є всі шанси на те, що Новий рік українці зустрінуть без аварійних відключень світла.
Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.
"Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", - сказав Шмигаль.
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Юний волинянин став лауреатом міжнародного музичного конкурсу
Учень класу фортепіано викладача Ірини Голуб Денис Кусевич став дипломантом 1 премії Міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв «Подарунки до дня Святого Миколая 2022» у місті Києві.
Фолькорний колектив з Волині став переможцем міжнародних конкурсів
Народний аматорський фольклорний колектив «Криниця» із села Видерта вкотре підкорив серця журі двох міжнародних конкурсів і здобув у свою скарбничку нові творчі перемоги.
Нещодавно у Києві відбувся Міжнародний конкурс мистецтв «Воля», організований громадською організацією «Динаміка успіху». У ньому взяли участь сотні представників різних жанрів, котрі представляли свої напрацювання у багатьох напрямках. Видертські артистки заспівали повстанську пісню «Ой там, під дубочком» у номінації вокалу. Й впевнено посіли перше місце.
Виконавши цю ж саму композицію, колектив вразив й журі Міжнародного конкурсу «Талановиті люди всесвіту», який проводили в Одесі. Тут представницям Камінь-Каширщини також підкорилася найвища сходинка п’єдесталу.
Аспірант з Волині став срібним призером чемпіонату світу з джиу-джитсу. ФОТО
Чемпіонат світу з Комбат Дзю-Дзюцу (бойове джиу-джитсу) серед дорослих, юніорів та юнаків за трьома категоріями відбувався з 2 по 4 грудня в місті Малграт-да-Мар (провінція Барселона, Іспанія).
Близько 500 спортсменів з 30 країн світу боролися за звання найкращих.
Аспірант ЛНТУ зі спеціальності інженерія програмного забезпечення Володимир Кожаєв зайняв друге місце в категорії клоз-контакт та друге у категорії фулл-контакт і став срібним призером чемпіонату світу у категорії ветерани (35+ років).
ЗСУ вже ліквідували понад 103 тисячі окупантів
Росія у війні проти України вже втратила близько 103 220 військових! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 103 220 (+620) осіб,
▪️ танків ‒ 3 016 (+0) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 024 (+7) од,
▪️ артилерійських систем – 1 998 (+2) од,
▪️ РСЗВ – 418 (+0) од,
▪️ засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
▪️ літаків – 283 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 267 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од,
▪️ крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 652 (+5) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 179 (+1) од.
У Луцьку відкриють парк атракціонів і ковзанку. ФОТО
Біля стадіону «Авангард» буде ковзанка і парк атракціонів.
Локацію для відпочинку лучан облаштовує київська компанія. Тут буде обгороджена ковзанка, а також різні атракціони для малечі. Наразі організатори завершують облаштування локацій. Вже 29-30 грудня все повинно запрацювати.
Чи буде світло в українців на Новий рік
Наразі є всі шанси на те, що Новий рік українці зустрінуть без аварійних відключень світла.
Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.
"Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", - сказав Шмигаль.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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