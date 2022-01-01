Про світло на Новий рік і парк атракціонів у Луцьку: добрі новини від ВолиньPost за 27 грудня

Наші журналісти щовечора нагадують: позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:Учень класу фортепіано викладачастав дипломантом 1 премії Міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв «Подарунки до дня Святого Миколая 2022» у місті Києві.Народний аматорський фольклорний колектив «Криниця» із села Видерта вкотре підкорив серця журі двох міжнародних конкурсів і здобув у свою скарбничку нові творчі перемоги.Нещодавно у Києві відбувся Міжнародний конкурс мистецтв «Воля», організований громадською організацією «Динаміка успіху». У ньому взяли участь сотні представників різних жанрів, котрі представляли свої напрацювання у багатьох напрямках. Видертські артистки заспівали повстанську пісню «Ой там, під дубочком» у номінації вокалу. Й впевнено посіли перше місце.Виконавши цю ж саму композицію, колектив вразив й журі Міжнародного конкурсу «Талановиті люди всесвіту», який проводили в Одесі. Тут представницям Камінь-Каширщини також підкорилася найвища сходинка п’єдесталу.Чемпіонат світу з Комбат Дзю-Дзюцу (бойове джиу-джитсу) серед дорослих, юніорів та юнаків за трьома категоріями відбувався з 2 по 4 грудня в місті Малграт-да-Мар (провінція Барселона, Іспанія).Близько 500 спортсменів з 30 країн світу боролися за звання найкращих.Аспірант ЛНТУ зі спеціальності інженерія програмного забезпеченнязайняв друге місце в категорії клоз-контакт та друге у категорії фулл-контакт і став срібним призером чемпіонату світу у категорії ветерани (35+ років).Росія у війні проти України вже втратила близько 103 220 військових! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно склали:▪️ особового складу ‒ близько 103 220 (+620) осіб,▪️ танків ‒ 3 016 (+0) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 024 (+7) од,▪️ артилерійських систем – 1 998 (+2) од,▪️ РСЗВ – 418 (+0) од,▪️ засобів ППО ‒ 212 (+0) од,▪️ літаків – 283 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 267 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од,▪️ крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 652 (+5) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 179 (+1) од.Біля стадіону «Авангард» буде ковзанка і парк атракціонів.Локацію для відпочинку лучан облаштовує київська компанія. Тут буде обгороджена ковзанка, а також різні атракціони для малечі. Наразі організатори завершують облаштування локацій. Вже 29-30 грудня все повинно запрацювати.Наразі є всі шанси на те, що Новий рік українці зустрінуть без аварійних відключень світла.Про це написав прем'єр-міністр Українив Telegram."Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", - сказав Шмигаль.