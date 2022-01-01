У Луцьку відкриють парк атракціонів і ковзанку. ФОТО





Про це



Локацію для відпочинку лучан облаштовує київська компанія. Тут буде обгороджена ковзанка, а також різні атракціони для малечі. Наразі організатори завершують облаштування локацій. Вже 29-30 грудня все повинно запрацювати.



Як розповів у коментарі журналістам очільник КП «Стадіон «Авангард» Олександр Стадницький, розваги будуть доступні для лучан аж до 31 березня.



«Тут будуть розміщені дитячі атракціони, каток. І всі охочі зможуть приходити і займатися. Чи працюватиме все, коли нема світла, буде залежати від власників. Компанія перебуватиме тут на умовах співпраці: вони задовільнятимуть ті потреби, які в нас прописані в статуті – в масовості, в культурних заходах. І будуть натомість платити за комунальні послуги в усьому стадіоні», – пояснив він.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку біля стадіону «Авангард» буде ковзанка і парк атракціонів.Про це повідомляє «Конкурент».Локацію для відпочинку лучан облаштовує київська компанія. Тут буде обгороджена ковзанка, а також різні атракціони для малечі. Наразі організатори завершують облаштування локацій. Вже 29-30 грудня все повинно запрацювати.Як розповів у коментарі журналістам очільник КП «Стадіон «Авангард», розваги будуть доступні для лучан аж до 31 березня.«Тут будуть розміщені дитячі атракціони, каток. І всі охочі зможуть приходити і займатися. Чи працюватиме все, коли нема світла, буде залежати від власників. Компанія перебуватиме тут на умовах співпраці: вони задовільнятимуть ті потреби, які в нас прописані в статуті – в масовості, в культурних заходах. І будуть натомість платити за комунальні послуги в усьому стадіоні», – пояснив він.

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