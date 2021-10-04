У ДТП на Житомирщині загинуло двоє волинян





Про це



Близько 18:00 на трасі Київ-Ковель, поблизу с. Забороче Олевської громади 45-річний водій «Volkswagen T-4», прямуючи у напрямку Рівненської області, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Renault Trafic» під керуванням 31-річного жителя Рівненщини, що рухався у напрямку м. Києва.



На місці події працювали слідчо-оперативні групи відділення поліції №2 (Олевськ) Коростенського районного управління поліції Житомирщини та Головного управління Нацполіції в області.



Унаслідок ДТП двоє пасажирів «Volkswagen T-4», жителі Волинської області віком 40 та 25 років, від отриманих травм загинули на місці. Водія з травмами було доставлено до лікарні. На жаль, під час надання медичної допомоги він помер. Ще двоє пасажирів цього ж автомобіля, жителі Волині 1975 та 1987 року народження, отримали травми та були доставлені до місцевої лікарні.



Також тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо пасажирів «Renault Trafic»: жителька Черкаської області, 2000 р.н., двоє жителів Київської області, 1999 та 1975 р.н., та жителька Звягельського району, 1968 р.н. Усіх їх госпіталізували.



Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Зафіксовані всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 грудня на 220 км автодороги Київ-Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох мікроавтобусів. У результаті постраждали дев’ятеро людей, троє з яких загинули.Про це повідомили у поліції Житомирської області.Близько 18:00 на трасі Київ-Ковель, поблизу с. Забороче Олевської громади 45-річний водій «Volkswagen T-4», прямуючи у напрямку Рівненської області, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Renault Trafic» під керуванням 31-річного жителя Рівненщини, що рухався у напрямку м. Києва.На місці події працювали слідчо-оперативні групи відділення поліції №2 (Олевськ) Коростенського районного управління поліції Житомирщини та Головного управління Нацполіції в області.Унаслідок ДТП двоє пасажирів «Volkswagen T-4», жителі Волинської області віком 40 та 25 років, від отриманих травм загинули на місці. Водія з травмами було доставлено до лікарні. На жаль, під час надання медичної допомоги він помер. Ще двоє пасажирів цього ж автомобіля, жителі Волині 1975 та 1987 року народження, отримали травми та були доставлені до місцевої лікарні.Також тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо пасажирів «Renault Trafic»: жителька Черкаської області, 2000 р.н., двоє жителів Київської області, 1999 та 1975 р.н., та жителька Звягельського району, 1968 р.н. Усіх їх госпіталізували.Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Зафіксовані всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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