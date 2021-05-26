Коли у Луцьку відремонтують міст біля залізниці та скільки він коштуватиме





Як розповів виданню Микола Осіюк, завершення робіт перенесуть на наступний рік.



«Ми продовжили договір з підрядником на проведення цих робіт. За сприятливих погодних умов вони мають закінчити там ремонт. Загалом там критичного нічого немає, але потрібно завершити його фарбування, замінити пошкоджений настил, нижній захист, освітлення й інші «косметичні» ремонтні роботи», - зазначив Микола Осіюк.



За його словами, це - стандартний поточний ремонт мосту, який обійдеться місту десь в районі 300-400 тисяч гривень.



«Думаю десь до середини весни мають завершити там роботи», - каже керівник комунальників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині цьогоріч розпочали ремонт пішохідного мосту, що веде з залізничного вокзалу до торгового центру «Караван». Але підрядники не встигли завершити роботи до кінця цього року.Як розповів виданню ВСН директор департаменту житлово-комунального господарства Луцька, завершення робіт перенесуть на наступний рік.«Ми продовжили договір з підрядником на проведення цих робіт. За сприятливих погодних умов вони мають закінчити там ремонт. Загалом там критичного нічого немає, але потрібно завершити його фарбування, замінити пошкоджений настил, нижній захист, освітлення й інші «косметичні» ремонтні роботи», - зазначив Микола Осіюк.За його словами, це - стандартний поточний ремонт мосту, який обійдеться місту десь в районі 300-400 тисяч гривень.«Думаю десь до середини весни мають завершити там роботи», - каже керівник комунальників.

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