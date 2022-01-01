Винуватця автотрощі на Волині оштрафували на 850 гривень

Винуватця автотрощі на Волині оштрафували на 850 гривень
850 гривень штрафу отримав водій Toyota, який став винуватцем масштабної ДТП у Рованцях за участі чотирьох авто.

Відповідну постанову виніс Луцький міськрайонний суд, пише ІА Волинські новини.

22 жовтня на вулиці Будівельній водій Toyota Camry Андрій Б. виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою DAF XF 460, яка, своєю чергою, в’їхала в ГАЗ 2705.

Після зіткнення з вантажівкою Toyota також врізалася в припаркований Renault Duster. В результаті дорожньо-транспортної пригоди автомобілі отримали механічні пошкодження.

На суді винуватець масштабної аварії визнав свою вину. Правопорушника оштрафували на 850 гривень.

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Теги: ДТП, Рованці, водій, штраф
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